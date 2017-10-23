Юлия Тарнавская о том, где можно выпить хорошего вина
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Юлия Тарнавская рассказала, как и по каким признакам выбрать хорошее место для вина.
Юлия Тарнавская — пиар-директор БДТ и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что голосование закончилось. Теперь мы выявим тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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