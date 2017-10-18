4 лучших молодых шефа Петербурга

Владимир Щепилов

Godji

Дарованию из Краснодара холдинг Ginza Project удалось не только справится с одомашниванием перуанской кухни, но и на равных выступить с лучшими шефами мира от Тима Батлера из Банкгока до Санжея Двиведи из Лондона.