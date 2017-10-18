4 лучших молодых шефа Петербурга
На премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» мы назвали самые главные рестораны и профессионалов в рамках сегодняшних трендов — в том числе, прорыв года среди молодых шеф-поваров.
Виктория Мосина
EM
Повар бутикового ресторана Эдуарда Мурадяна каждый месяц изобретает вегетарианские сеты высочайшего полета: из дикоросов и мха дягиля, собранных в лесу собственноручно, она делает гаспаччо с простоквашей из кокосового молока и салат с кремом из тофу.
|Ресторан EM
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Виктор Гусев
VinoVeka, «Мечтатели»
Для дегустаций в винном проекте VinoVeka шеф придумывает фантасмагоричные сеты — с древесным грибом чага, трюфельными снежками и конфетами в утиной ножке. С работами повара в стиле кэжуал знакомятся по его основному месту работы — в ресторане «Мечтатели».
Станислав Левохо
«Банщики»
Шеф-повару, знакомому городу по ресторану «22.13», удалось вдохнуть новую жизнь в традиционные рецепты русской кухни, будь то тюря или строганов, и наладить производство выдающейся мясной гастрономии от колбас до суджука.
|Ресторан «Банщики»
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Владимир Щепилов
Godji
Дарованию из Краснодара холдинг Ginza Project удалось не только справится с одомашниванием перуанской кухни, но и на равных выступить с лучшими шефами мира от Тима Батлера из Банкгока до Санжея Двиведи из Лондона.
|Ресторан Godji
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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