Где поесть лучшие хинкали в Петербурге?
На премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» мы назвали самые главные рестораны и блюда сегодняшних трендов — в том числе, заведения с лучшими хинкали. Полный список номинантов премии можно посмотреть здесь.
«Пряности & радости»
За классические хинкали с бараниной, телятиной и говядиной со свининой в сети ресторанов отвечает маститый шеф Изо Дзандзава, на которой держится все кавказское направление Ginza Project.
ginza.ru
Mindal Cafe
Легендарное блюдо шефа Марины Наумовой — она единственная в городе умеет закладывать на хинкали до восемнадцати складок.
mindalcafe.ru
Kazbegi
В сахинкле, что в переводе «хинкальная», делают пять видов заглавного блюда: рецепт годами оттачивала группа Khinkali Crew, открывшая это шумное и хлебосольное место.
|Ресторан Kazbegi
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«Чеми»
В новый ресторан Italy Group и Георгия Дарцмелии готовить хинкали пригласили Ирине Келехсашвили: молодого и амбициозного шефа и телеведущую из Грузии.
|Бар «Чеми»
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«Сакартвело»
Культовая локация грузинской кухни: хозяйка мегрелка Майя в одну порцию щедро кладет пять хинкали, которые потянут на полкилограмма.
|Бар «Сакартвело»
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«Пхали-хинкали»
Фирменное блюдо в заведениях делают с зеленью и эталонной порцией бульона внутри, Из начинок — сыр, грибы и баранина — с говядиной или свининой.
phali-hinkali.ru
«Тархун»
В старинном ресторане проповедуют горский подход к хинкали — делают их по-хевсурски без зелени.
|Бар «Тархун»
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«Хачапури и вино»
В молодой сети грузинских кафе хинкали отдают по сверхдемократичным ценам, а кроме хрестоматийных начинок кладут вешенки и сулугуни.
hachapuriivino.ru
«Кэт»
Среди списка поклонников местных хинкали с мятым картофелем с грибами или с бараниной — Алиса Фрейндлих, Николай Цискаридзе и Михаил Шемякин.
|Бар «Кэт»
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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