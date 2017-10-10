Где поесть лучшие хинкали в Петербурге?

На премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» мы назвали самые главные рестораны и блюда сегодняшних трендов — в том числе, заведения с лучшими хинкали. Полный список номинантов премии можно посмотреть здесь.

«Пряности & радости»

За классические хинкали с бараниной, телятиной и говядиной со свининой в сети ресторанов отвечает маститый шеф Изо Дзандзава, на которой держится все кавказское направление Ginza Project.
ginza.ru

Mindal Cafe

Легендарное блюдо шефа Марины Наумовой — она единственная в городе умеет закладывать на хинкали до восемнадцати складок.
mindalcafe.ru

 

Kazbegi

В сахинкле, что в переводе «хинкальная», делают пять видов заглавного блюда: рецепт годами оттачивала группа Khinkali Crew, открывшая это шумное и хлебосольное место. 

Ресторан Kazbegi
Узнать подробнее
   

 

«Чеми»

В новый ресторан Italy Group и Георгия Дарц­мелии готовить хинкали пригласили Ирине Келехсашвили: молодого и амбициозного шефа и телеведущую из Грузии. 

Бар «Чеми»
Узнать подробнее
   

 

«Сакартвело»

Культовая локация грузинской кухни: хозяйка мегрелка Майя в одну порцию щедро кладет пять хинкали, которые потянут на полкилограмма. 

Бар «Сакартвело»
Узнать подробнее
   

 

«Пхали-хинкали»

Фирменное блюдо в заве­дениях делают с зеленью и эталонной порцией бульона внутри, Из начинок — сыр, грибы и баранина — с говядиной или свининой.
phali-hinkali.ru

«Тархун»

В старинном ресторане проповедуют горский подход к хинкали — делают их по-хевсурски без зелени.

Бар «Тархун»
Узнать подробнее
   

 

«Хачапури и вино»

В молодой сети грузинских кафе хинкали отдают по сверхдемократичным ценам, а кроме хрестоматийных начинок кладут вешенки и сулугуни.
hachapuriivino.ru

«Кэт»

Среди списка поклонников местных хинкали с мятым картофелем с грибами или с бараниной — Алиса Фрейндлих, Николай Цискаридзе и Михаил Шемякин. 

Бар «Кэт»
Узнать подробнее
   

 

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также