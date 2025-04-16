Дизайн бизнеса

Редакция "Сочи.Собака.ru" взяла интервью у Ксении Херас, преподавателя дисциплины «Дизайнерское проектирование», руководителя студии KH.DESIGN GROUP, дизайнера в сфере Horeca, Offices, лауреата национальной премии «Лучший интерьер» в рамках Best Interior Festival. Поговорили с Ксенией о профессиональном становлении и важности роли дизайна в бизнесе и жизни людей.
Ксения, расскажите, с чего начался ваш профессиональный путь?
Я родилась в маленьком сибирском городке Иркутской области, с детства много рисовала, мне нравилось украшать дом, переставлять мебель. После школы я поняла, что нужно искать возможности – переезжать в большой город, чтобы найти подходящий ВУЗ, где я бы могла получить нужные знания и опыт.
По семейным обстоятельствам мы сменили 3 города, прежде, чем я оказалась в Москве. Я активно посещала проф.курсы по рисунку, живописи, черчению, также все дизайнерские магазины и выставки. Я поступила в институт, уже когда мне было около 30 лет, но хотела получить максимум. Мой первый проект с реализацией я получила на 3м курсе. Это был офис Коллегии Адвокатов в центре Москвы, в особняке с историей, где было много ограничений по реконструкции. Я сразу окунулась в настоящий опыт решения задач на стройке, общения с заказчиком и отстаивания своих идей. После окончания института у меня было небольшое портфолио и я устроилась в компанию во главе с шеф-поварами. Мы проектировали кафе и рестораны по всей России, затем я работала в Архитектурном бюро и у крупного Застройщика. Этот разнообразный опыт позволил мне шире смотреть на дизайн и проектирование в целом.
Какие навыки, по вашему мнению, наиболее важны для успешного дизайнера?
Первое, что я практикую и выделяю из навыков своих коллег и сотрудников – коммуникабельность, возможность выстроить диалог, выражать свои идеи не только на бумаге, в чертежах и рисунках, но и грамотно говорить. Зачастую, за 5 минут можно сформировать впечатление и никакие сайты и визуализации не убедят заказчика обратиться к вам повторно.
Поделитесь одним из интересных кейсов. Каким проектом вы гордитесь больше всего?
Самый успешный проект, конечно, еще впереди! Я и моя команда растем с каждым днем. Я горжусь реализацией двух проектов АЗС Лукойл в Москве! Но самый интересный и необычный заказ для меня случился в прошлом году – это детский сад на 550 мест в Сочи.
Какие актуальные тренды вам нравятся и почему?
Мне очень близка тема минимализма и функциональности, я поклонник Japandi, смеси Скандинавии и Японской философии, их взглядов на дом, порядок, уважение к природе и ее красоте.
Как бы вы охарактеризовали свой дизайнерский стиль? Что отличает ваши проекты от других?
Мой стиль – комфортный. Я стараюсь раскрыть потенциал места, выстроить диалог с пространством. Мои проекты отличает отражение ценностей компании или заказчика в интерьере.
На ваш взгляд, дизайн может увеличить продажи?
Да, продажи увеличивает идентичность, правильные сценарии освещения.
Как бы вы оценили влияние дизайна на жизнь людей и общество в целом?
Дизайн очень важен для жизни людей, так как мы все живем в мире, где используем визуальное восприятие, тактильность, обоняние. Людям необходимо окружать себя красивыми вещами, приятными цветами, фактурами, натуральными материалами, приятными запахами — это создает чувство безопасности и комфорта
Что, по вашему мнению, делает проект успешным?
Залог успеха коммерческого проекта – это синхронизация и растворение в контакте идеи и миссии бизнеса. Это выражается в интерьере цветом, текстурами, рисунками, сценариями света. Также важно оставить пространство для «роста и расширения» интерьера во времени… Ни для кого не секрет, что мы любим видеть во вне вдохновения, так складывается наша жизнь. Мы всегда ищем что-то, что приведет нас к нашим мечтам.
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