Дизайн бизнеса

Редакция "Сочи.Собака.ru" взяла интервью у Ксении Херас, преподавателя дисциплины «Дизайнерское проектирование», руководителя студии KH.DESIGN GROUP, дизайнера в сфере Horeca, Offices, лауреата национальной премии «Лучший интерьер» в рамках Best Interior Festival. Поговорили с Ксенией о профессиональном становлении и важности роли дизайна в бизнесе и жизни людей.

Ксения, расскажите, с чего начался ваш профессиональный путь?

Я родилась в маленьком сибирском городке Иркутской области, с детства много рисовала, мне нравилось украшать дом, переставлять мебель. После школы я поняла, что нужно искать возможности – переезжать в большой город, чтобы найти подходящий ВУЗ, где я бы могла получить нужные знания и опыт.

По семейным обстоятельствам мы сменили 3 города, прежде, чем я оказалась в Москве. Я активно посещала проф.курсы по рисунку, живописи, черчению, также все дизайнерские магазины и выставки. Я поступила в институт, уже когда мне было около 30 лет, но хотела получить максимум. Мой первый проект с реализацией я получила на 3м курсе. Это был офис Коллегии Адвокатов в центре Москвы, в особняке с историей, где было много ограничений по реконструкции. Я сразу окунулась в настоящий опыт решения задач на стройке, общения с заказчиком и отстаивания своих идей. После окончания института у меня было небольшое портфолио и я устроилась в компанию во главе с шеф-поварами. Мы проектировали кафе и рестораны по всей России, затем я работала в Архитектурном бюро и у крупного Застройщика. Этот разнообразный опыт позволил мне шире смотреть на дизайн и проектирование в целом.