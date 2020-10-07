Горнолыжно-сноубордический Happy Hour Camp пройдет на Курорте Красная Поляна весной 2021 года

Главной особенностью Happy Hour Camp, отличающей его от других зимних кэмпов, является сноупарк.

Это не просто сноупарк, а самый прокаченный любительский сноупарк страны!

На площади 30 000 м² будет продумана каждая зона для лыжников и сноубордистов любого возраста и уровня катания.

Здесь расположатся: детско-учебная линия для новичков, линия средней сложности с простыми фигурами и трамплинами, а также несколько линий для профессионалов.

На территории сноупарка кэмперов ждут нестандартные спортивные соревнования и разнообразные челленджи, а также множество интересных фановых контестов.

Кульминацией Happy Hour Camp 2021 станет выступление популярного артиста, имя которого будет раскрыто чуть позже вместе с остальной программой мероприятия.

Забронировать тур и купить карту участника Happy Hour Camp райдеры могут на официальном сайте мероприятия happyhourcamp.com.

Кроме того, для всех желающих планировать свой отпуск заранее, до 1 декабря действует специальное предложение — тариф «Счастливые часы» со скидкой 20% на семидневные туры.