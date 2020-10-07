С 5 по 11 апреля на склонах Курорта Красная Поляна соберутся тысячи райдеров со всей России, чтобы прокачать свои навыки катания на лыжах и сноуборде в рамках Happy Hour Camp 2021.
Горнолыжно-сноубордический Happy Hour Camp пройдет на Курорте Красная Поляна весной 2021 года
Программа одного из самых масштабных зимних кэмпов страны обещает быть насыщенной и разнообразной.
Happy Hour Camp расположится сразу на нескольких площадках курорта, начиная от Поляны 540 и заканчивая уникальной климатической зоной — горной долиной Цирк-2, расположенной на высоте 2050 метров.
Участники кэмпа посетят мастер-классы профессиональных спортсменов и инструкторов и разнообразные активности, в числе которых лекции, кинопоказы и апре-ски с фантастическим видом на горы, а также получат многочисленные бонусы от партнеров лагеря.
Главной особенностью Happy Hour Camp, отличающей его от других зимних кэмпов, является сноупарк.
Это не просто сноупарк, а самый прокаченный любительский сноупарк страны!
На площади 30 000 м² будет продумана каждая зона для лыжников и сноубордистов любого возраста и уровня катания.
Здесь расположатся: детско-учебная линия для новичков, линия средней сложности с простыми фигурами и трамплинами, а также несколько линий для профессионалов.
На территории сноупарка кэмперов ждут нестандартные спортивные соревнования и разнообразные челленджи, а также множество интересных фановых контестов.
Кульминацией Happy Hour Camp 2021 станет выступление популярного артиста, имя которого будет раскрыто чуть позже вместе с остальной программой мероприятия.
Забронировать тур и купить карту участника Happy Hour Camp райдеры могут на официальном сайте мероприятия happyhourcamp.com.
Кроме того, для всех желающих планировать свой отпуск заранее, до 1 декабря действует специальное предложение — тариф «Счастливые часы» со скидкой 20% на семидневные туры.
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