«Формула 1»: фин победил. Россия взошла на пьедестал

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Для его команды это первый подиум в истории выступлений на Гран-при России.

Лидер чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял третье место. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал восьмым.

Кубки победителям вручил заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак, который с дебютного этапа возглавлял Оргкомитет по подготовке и проведению Гран-при России.

- Гран-при «Формулы 1» – одно из ключевых спортивных событий мирового масштаба в России. Могу сказать, что гонки в этом году прошли на традиционно высоком уровне. Хочу поблагодарить команду организаторов за проделанную работу! – подчеркнул Дмитрий Козак.

Организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить гостей трассы всеми необходимыми средствами защиты, и провели этап в безопасном режиме.

Перед стартом гонки «Формулы 1» состоялась акция «Пожалуйста, дышите» в поддержку людей, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

Болельщики на трибуне Т3 Даниила Квята надели специальные футболки.

На них сделана надпись «Пожалуйста, дышите!», а также нарисована карта России, составленная из портретов медицинских работников и волонтеров.

Всего же зрителями королевских гонок стали 30 тысяч любителей скорости

- Седьмой Гран-при России прошел на высочайшем уровне с соблюдением всех требований «Формулы 1».

Заезды получились зрелищными, было много интересных эпизодов.

Мы видим, что трасса в Сочи по-прежнему создает серьезный вызов для пилотов, - заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.