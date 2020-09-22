Сочи активно готовится встречать гонки "Формулы-1", которая пройдет с 24 по 27 сентября

Иностранные гости привезли спортивную форму и спортинвентарь. Еще пять чартерных рейсов из Италии и Великобритании прибудут на российский курорт до 27 сентября.

На них прилетят спортивный менеджмент, обслуживающий и технический персонал команд, а также представители иностранных СМИ.

Пилоты будут прибывать с 24 сентября рейсами бизнес-авиации. Среди них – российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду "Альфа Таури".

- Здорово провести домашнюю гонку и приятно поехать туда, где люди той же национальности, что и ты, и поддержат тебя.

Конечно, я очень взволнован, когда я в Сочи, я всегда испытываю особые чувства. У нас уже было несколько болельщиков на "Муджелло", и я верю, что в Сочи их будет еще больше, что будет очень круто.

Надеюсь, зрителям спектакль понравится. Я бы сказал, что наша машина выглядела более конкурентоспособной в последних гонках, с постоянным прогрессом.

Мы немного отстаем от "Макларен", "Рэйсинг Пойнт" и "Рено".

Однако речь идет о крошечной разнице. Мы стремимся полностью устранить этот пробел в ближайшем будущем, и я считаю, что мы на правильном пути к этому, – рассказал российский гонщик.

Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет в присутствии зрителей.

Учитывая сложившуюся ситуацию и пандемию короновируса в продажу поступило лишь 50 процентов билетов – 30 тысяч штук, которые уже проданы.

Во время сочинского этапа съемки в боксах команды "Mercedes" на Гран-при будет проводить компания Netflix.

Причиной этого стало возможное повторение рекорда Михаэля Шумахера Льюисом Хэмилтоном.

В случае победы в России пилот команды "Mercedes" сравняется с Шумахером по количеству побед — на сегодня у британского гонщика 90 побед на этапах "Формулы-1", а Михаэль Шумахер за карьеру одержал на одну больше.

Ирина Сизова