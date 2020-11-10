Объявлен обладатель Гран-при конкурса «Созвездие»

Напомним, конкурс стартовал в апреле и проходил в три этапа.

1 июня стали известны имена 15 финалистов, выбранные из 116 претендентов. Финал конкурса состоял из двух туров и прошел в семи городах проживания участников — Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге.

24 октября все мы стали зрителями онлайн-трансляции I конкурсного тура на сайтах телеканала «Россия — Культура» и проекта «Культура.РФ».

31 октября в эфире трансляции II тура стали известны имена лауреатов и дипломантов.

Сегодня в программе Гранд-финала за звание лучшего исполнителя соревновались трое конкурсантов: скрипачка Александра Вайссбеккер, пианист Иван Бессонов и кларнетист Вазген Юсупов.

«Конкурс "Созвездие" стал органичным продолжением модели, которую мы создавали с момента открытия "Сириуса".

Работа с юными одаренными музыкантами на протяжении пяти лет показала, что взрослеющим ребятам необходима дальнейшая профессиональная поддержка.

Поэтому в основу конкурса заложено не только выявление, но и длительное многолетнее сопровождение талантливых исполнителей.

"Созвездие" стало гарантией того, что наши выпускники продолжат развивать свое мастерство с ведущими педагогами, а также получат возможность представить свой талант на одной сцене с мировыми исполнителями», – говорит руководитель

Образовательного Фонда «Талант и успех», председатель оргкомитета конкурса «Созвездие» Елена Шмелева.

В 2020 году конкурс прошел дистанционно, но новый онлайн-формат не повлиял на профессиональное восприятие членов жюри: все конкурсанты показали отличное владение исполнительской техникой и глубокое знание музыкального материала, строго выдержав все программные требования к записи выступлений.

«В данном случае я не заметил большой разницы между живым исполнением на сцене и тем, что мы увидели и услышали в записи, — рассказывает заслуженный артист России, профессор, директор ЦМШ, художественный руководитель конкурса «Созвездие» Валерий Пясецкий.

— Единственное отличие — это отсутствие публики, так как в полном зале отдача артиста совершенно другая.

В остальном конкурс организован блестяще, все дети были в абсолютно равных условиях — они выходили на сцену и играли свои туры с одного дубля.

Видеоматериалы конкурсантов отправлялись жюри без монтажа, это позволило авторитетному жюри достоверно оценить каждого участника».

В этом году организационный комитет «Созвездия» предусмотрел насыщенную концертную программу для каждого из финалистов.

Каждый из лауреатов и дипломантов получит возможность участия в мастер-классах ведущих педагогов страны и выступления на престижных концертных площадках России.

«Для достижения столь высоких результатов нужно поверить в свою индивидуальность. А добиться этого возможно только через огромный труд и усилия, которые приложили конкурсанты», — говорит народный артист РФ, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, председатель жюри "Созвездия" Сергей Ролдугин.

— Уверен, что "Созвездие" откроет миру десятки выдающихся инструменталистов, станет стартовой площадкой для одаренных музыкантов, даст возможность начать яркую карьеру и обрести профессиональное признание. Ребята, которые победили, — украшение нашей мировой культуры!».

Обладателем Гран-при, по единодушному решению жюри конкурса, стал Иван Бессонов. Широкую известность Иван получил после триумфальной победы в конкурсе молодых исполнителей классической музыки «Евровидение-2018» в Эдинбурге.

На его счету также победы в престижных международных конкурсах Grand Piano Competition (Москва, 2016 и 2018), Astana Piano Passion (Астана, 2017).

Иван трижды принимал участие в образовательных программах «Сириуса», неоднократно выступал в концертах на сцене Парка науки и искусства «Сириус».

В настоящий момент талантливый пианист – выпускник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в классе заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого.

«Музыка постоянно звучала в нашем доме, я слушал ее c самого раннего детства, поэтому не видел для себя другого пути, кроме как стать пианистом.

Музыка дает человеку то, в чем он так сильно нуждается: заряд мыслей, эмоций. И когда я сажусь за инструмент, то отвлекаюсь от всего лишнего и начинаю думать, импровизировать, размышлять, ассоциировать музыку с окружающим меня миром», — рассказывает о профессиональном призвании обладатель Гран-при конкурса Иван Бессонов.

В качестве призов победители получат высококачественные музыкальные инструменты и различные аксессуары – смычки, трости, футляры и многое другое от партнеров призового фонда – компаний Yamaha Music, Дома скрипки Scroll и сети магазинов профессионального оборудования «Музыкальный арсенал».

Список наград возглавит специальный приз для обладателя Гран-при конкурса – профессиональный гибридный инструмент Yamaha AvantGrand N1.

Оргкомитет II Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» выражает благодарность всем партнерским площадкам конкурса в регионах, любезно предоставившим свои залы для записи конкурсных выступлений: Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Челябинскую государственную филармонию, Среднюю специальную музыкальную школу при Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Воронежскую государственную филармонию, Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, Уральскую специальную музыкальную школу при Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.

Особая благодарность организаторов адресована информационным партнерам — телеканалу «Россия-Культура», информационному агентству «ТАСС», радио «Орфей», а также государственному просветительскому проекту «Культура. РФ».

Впереди победителей, лауреатов и дипломантов ожидает много событий — за новостями приглашаем следить на официальном сайте конкурса «Созвездие».