Один из лучших пианистов в мире сыграет на Музыкальном фестивале «Сочи.Сириус»

«Мы начинаем новую серию концертов фестиваля «Сочи.Сириус» с выступления Рудольфа Бухбиндера – лучшего в мире исполнителя и знатока произведений Людвига ван Бетховена. Жителям Сочи вновь выпала уникальная возможность: выступления известнейшего во всем мире пианиста состоятся именно на курорте. Я знаю, что множество ценителей классической музыки из других городов специально приедут на курорт, чтобы посетить эти концерты. Потому что в этом году все выступления Бухбиндера в России были отменены и услышать величайшего музыканта можно будет только здесь, 6 и 7 ноября». Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех»



За свою почти 60-летнюю карьеру Рудольф Бухбиндер стал одним из самых востребованных солистов: он сотрудничает с лучшими оркестрами и концертными залами, регулярно выступает одновременно в качестве солиста и дирижёра.

Австрийский пианист — постоянный участник самых престижных музыкальных фестивалей. В дискографии музыканта более 100 записей, многие из которых удостоены международных премий, в том числе собрание сочинений Моцарта, Гайдна, Баха, Шуберта, Мендельсона, Шумана, Шопена, Брамса, Дворжака.

В музыкальном сообществе Рудольф Бухбиндер считается лучшим интерпретатором творческого наследия Бетховена.

Он не только исполнил все 32 сонаты Бетховена в 45 городах мира, но и записал наибольшее количество сочинений немецкого классика.

О своём любимом композиторе Рудольф Бухбиндер написал книгу «Мой Бетховен — жизнь с мастером». Особое внимание пианист уделяет тщательному изучению музыкальных текстов.

В его нотной библиотеке — 39 полных изданий сонат Бетховена, целая коллекция авторских партитур, первых изданий и оригинальных рукописей.

18 октября Рудольф Бухбиндер получил самую престижную немецкую музыкальную премию в области классической музыки Opus Klassik.

В год 250-летия Людвига ван Бетховена, когда все праздничные мероприятия по всему миру были отменены, получить такую награду для него было особенно важно: «Моя жизнь — это жизнь для музыки. OPUS KLASSIK — важное признание <...>

Мне особенно приятно получить OPUS KLASSIK в год Бетховена, и я рассматриваю эту награду как приглашение и обязательство продолжать свой путь в соответствии с моим главным правилом: кто думает, что он уже чего-то достиг, перестает развиваться», — признался музыкант.

Уже 60 лет он на сцене и, снискав мировую славу, не останавливается в своем развитии: тщательно изучает партитуры, находит новые оттенки настроений и с удивительной точностью передает слушателям всю гамму эмоций, которое может подарить музыкальное искусство.

Для своего выступления в России Рудольф Бухбиндер подготовил специальную программу: за два дня ценители классической музыки услышат шесть наиболее популярных бетховенских сонат, в том числе 14-ю (известную как «Лунную»), «Патетическую», «Аппассионату» и пр.

Фортепианные сонаты Бетховена с давних пор стали драгоценным достоянием человечества.

И если «Ветхим заветом» фортепианной музыки знатоки считают «Хорошо темперированный клавир» Баха, то «Новым заветом» музыкальной Библии признаны 32 сонаты Бетховена. В большинстве своем они относятся к числу лучших сочинений композитора и в своей совокупности ярко и разносторонне отражают его творческий путь.

Программа концерта 6 ноября:

Соната для фортепиано № 17 ре минор, op. 31, № 2

Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, op. 27, № 2 («Лунная»)

Соната для фортепиано № 23 фа минор, op. 57, («Аппассионата»)

Программа концерта 7 ноября:

Соната для фортепиано № 3 до мажор, op. 2, № 3

Соната для фортепиано № 8 до минор, op. 13 («Патетическая»)

Соната для фортепиано № 21 до мажор, op. 53, («Вальдштейн»)

Начало концертов в 19:00. Билеты на parksirius.ru

Концерты пройдут с соблюдением санитарных требований и социальной дистанции. Информируем о необходимости использования средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки) в течение всего времени пребывания на территории проведения концертов.

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* Большой Музыкальный фестиваль «Сочи. Сириус» начался в августе на берегу Черного моря. На опэн-эйр сцене выступили звезды европейской и российской сцены: музыканты Денис Мацуев и Сергей Ролдугин, оперные дивы Ольга Перетятько и Юлия Лежнева, оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл», ансамбль саксофонистов из Швейцарии Klappаrat. В исполнении солистов Большого и Мариинского театров, певцов Молодежной программы Большого театра прозвучали оперные хиты. С эксклюзивным концертом выступила певица Валерия. За два месяца концерты фестиваля «Сочи. Сириус» посетили более 15 тысяч человек. Благодаря открытой площадке удалось обеспечить социальную дистанцию и соблюсти требования Роспотребнадзора.

Контактное лицо:

Костенко Светлана Николаевна

Специалист по маркетингу:

Департамент коммерческой деятельности, Отдел маркетинга

Фонд "Талант и успех"

8 928 457 53 91

kostenko.sn@talantiuspeh.ru