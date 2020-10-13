16 октября группа «Мумий Тролль» и Илья Лагутенко отпразднуют День рождения в виртуальном пространстве

«Точно Ртуть Алоэ» и его время — это сплошной карнавал.

Клип на первый сингл «Невеста» не сразу поняли даже телепродюсеры из-за кислотной эстетики поп-арта с анимэ (в 1999-м!).

Живую премьеру альбома в ГУМе отменили в последний момент из-за безумной мумиймании — на бесплатный концерт в универмаг набились 20 тысяч человек, а еще пара тысяч стояли в очереди на Красной площади.

Пока критики и слушатели увлеченно решали, как жить с изобретенным Ильей Лагутенко стилем рокапопс, сам лидер «Мумий Тролля» смеялся над имиджем группы в клипе на «Мою певицу» — да еще и снятом в ироничной имперской стилистике.

«В реализации задумок оформления пластинки „Точно Ртуть Алоэ“, где должны были соседствовать косплей в духе рока по-японски и красная ртуть как таинственная субстанция, в итоге хотелось отразить не только дух этого необычного карнавала, но и той, может, не всегда реальной страны, из которой звучали эти песни.

А потом таким образом распространить дух рокапопса на все окружающее пространство», — говорит Илья Лагутенко.

После концерта и премьеры трибьют-альбома слушатели смогут встретиться с участниками «Мумий Тролля» в онлайн-комнате Meet&Greet и зайти в виртуальный магазин, чтобы подобрать для себя что-то из специальной капсульной коллекции, доступной исключительно в рамках проекта «Точно Ртуть Алоэ VR».

Конечно же, не обойдется и без сюрпризов — как это всегда и бывает с «Мумий Троллем».