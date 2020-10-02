Все оттенки джаза: в Сочи выступит ансамбль саксофонистов из Швейцарии

«Все оттенки музыки — таков девиз нашего фестиваля. Подчеркну, что музыки самого высшего уровня от самых виртуозных музыкантов.

Все оттенки джаза — именно это определение лучше всего подходит для описания творчества швейцарской группы Klapparat.

Это беспрецедентное событие в нынешних условиях — концерт музыкантов из Европы здесь, в Сочи!

Однако при содействии посольства Швейцарии в России нам удалось это сделать, за что мы очень благодарны.

Лето закончилось, но на берегу Чёрного моря продолжается фестиваль «Сочи.Сириус», продолжает звучать музыка и кипит культурная жизнь».

Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех»