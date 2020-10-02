Все оттенки джаза: в Сочи выступит ансамбль саксофонистов из Швейцарии

Группа образовалась в 2011 году. В составе — пять саксофонистов и барабанщик. Музыканты Klapparat — мастера как классической, так и джазовой сцены.
Они в совершенстве владеют техникой игры на саксофоне и на своих концертах демонстрируют все разновидности этого инструмента: баритон-саксофон, альт-саксофон, сопрано-саксофон, тенор-саксофон, тубакс.
Как подсчитали сами музыканты, общая протяженность их инструментов составляет 10 метров, из них 4,5 метра занимает тубакс - разновидность басового саксофона.
Музыкальная основа ансамбля — джаз всех направлений, однако назвать Klapparat исключительно джазовым коллективом было бы неверно.
Изначально их музыка представляла собой импровизации в рамках latin jazz — джазового направления кубинских музыкантов, однако творческие границы группы со временем расширились.
Сегодня репертуар Klapparat включает в себя джазовые аранжировки всех стилей, а также собственные композиции.
Благодаря необыкновенному коктейлю из джазовых стандартов, классики, кубинской и фольклорной музыки рождается уникальное стилистическое разнообразие, которое приводит в восторг слушателей, а ритмическая основа их композиций может запросто превратить обычный зрительский зал в синхронно-движущийся танцпол.
В составе коллектива Klapparat:
Эрвин Брюнишольц (Erwin Brünisholz), баритон-саксофон;
Шарлотта Ланг (Charlotte Lang), альт-саксофон, сопрано-саксофон;
Иво Прато (Ivo Prato), тенор-саксофон и бас-кларнет;
Маттиас Венгер (Matthias Wenger), тубакс;
Даниэль Цумофен (Daniel Zumofen), сопрано-саксофон, альт-саксофон;
Филипп Лейбундгут (Philipp Leibundgut), ударные.
Баритонист Эрвин Брюнишольц играл в Picason и Soultrain — эти коллективы известны в джазовом сообществе.
Тенорист Иво Прато выступал в составе групп, играющих преимущественно кубинскую музыку — Fingerprints и Chica Torpedo.
Маттиас Венгер — музыкант-универсал, виртуозно владеющий альт-саксофоном, сопрано-саксофоном и флейтой, а также фортепиано и скрипкой, играет в ансамбле на тубаксе.
В своё время он набрался опыта, будучи участником авангардной группы Hildegard Lernt Fliegen. На альт-саксофоне и сопрано-саксофоне играют Шарлотта Ланг и Даниэль Цумофен.
Последний в прошлом профессиональный лыжник, а теперь — музыкант и главный новатор проекта, который не боится экспериментов и постоянно находится в поиске нового неповторимого звучания коллектива.
За свою творческую карьеру Klapparat выпустили два альбома. Свой первый диск «Tribute to Albert Sax» музыканты посвятили Адольфу Саксу — изобретателю саксофона.
В нем ансамбль продемонстрировал все возможности и разновидности этого уникального инструмента.
На втором диске, состоящем полностью из собственных сочинений, как признаются сами музыканты, их композиции «балансируют между традиционной эстетикой джаза и новой галактикой звука», что наиболее точно отражает концепцию их творчества — традиции и новаторство.
На концерте 4 октября прозвучат композиции из обоих альбомов, а также сочинения из нового релиза, который будет выпущен в ближайшее время.
Отзывы о творчестве Klapparat в зарубежной прессе:
«... джаз высшего класса» (Rudolf Steiner, Thurgauer Zeitung, 2018)
«... полные утончённых нюансов композиции, в которых хитро смешаны джаз, классика для духовых, латиноамериканская музыка и дух уличного шествия» (Kulturtipp, 2017)
«... разнообразие аранжировок и хороший баланс плотности звука и стилистической широты, и всё это — без излишеств» (Concerto. at, 2017)
«... узнаваемые мелодии с большой фантазией укладываются ими в новые формы» (JazzPodium, 2015)
«... иронический поклон изобретателю саксофона» (Timely, 2014)
«... сильный альбом современного джаза» (Fredi Hallauer, Musik CH, 2017)
Начало концерта: 19:30.
Билеты на parksirius.ru
Обращаем ваше внимание, что концерты пройдут с соблюдением санитарных требований. Напоминаем о необходимости использования средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки) в течение всего времени пребывания на территории проведения концертов.
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