Музыка любви и мелодии Победы прозвучат в Олимпийском парке

Для выступления в олимпийской столице музыканты подготовили две программы: «Музыка любви» и «Мелодии Победы».

«В 2020 году весь мир отмечает 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, и мы также не можем обойти вниманием эту дату.

Нам приятно, что программу «Мелодии Победы» на фестивале «Сочи.Сириус» представит именно оркестр Росгвардии — коллектив, чья деятельность непосредственно связана с военной службой, кто лучше всех знает тяготы солдатских будней.

27 сентября мы приглашаем на этот концерт всех, кому дорога память об участниках войны.

Но репертуар оркестра не ограничен военными песнями — 26 сентября мы услышим потрясающую программу «Музыка любви», в которой собраны самые прекрасные романтические песни».

Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех»