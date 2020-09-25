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Музыка любви и мелодии Победы прозвучат в Олимпийском парке

Фестиваль «Сочи.Сириус» продолжает радовать концертами звезд и знакомить сочинцев с новыми именами классической музыки и джаза.

26 и 27 сентября в Олимпийском парке выступит Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации — один из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов страны.

Для выступления в олимпийской столице музыканты подготовили две программы: «Музыка любви» и «Мелодии Победы».

«В 2020 году весь мир отмечает 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, и мы также не можем обойти вниманием эту дату.

Нам приятно, что программу «Мелодии Победы» на фестивале «Сочи.Сириус» представит именно оркестр Росгвардии — коллектив, чья деятельность непосредственно связана с военной службой, кто лучше всех знает тяготы солдатских будней. 

27 сентября мы приглашаем на этот концерт всех, кому дорога память об участниках войны.

Но репертуар оркестра не ограничен военными песнями — 26 сентября мы услышим потрясающую программу «Музыка любви», в которой собраны самые прекрасные романтические песни».

Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех»

26 сентября. Музыка любви.

Музыка любви — программа, состоящая из песен, которые найдут отклик в сердце каждого.

Это русские романсы и народные песни, мелодии из знаменитых кинофильмов, мировые хиты, которые популярны уже не один десяток лет.

В концерте 26 сентября прозвучат знаменитые композиции «Не пой, красавица, при мне» на музыку Сергея Рахманинова, «Вечная любовь» Шарля Азнавура и множество других лирических песен, главной темой которых остается любовь.

Это будет вечер романтики и самых ярких положительных эмоций.

27 сентября. Мелодии Победы.

«Темная ночь», «Журавли», «День Победы» — песни, знакомые нам с детства, которые продолжают жить и оставаться связующим звеном для нескольких поколений.

Благодаря этим песням мы бережем самое главное — память о тех, кто прошел военные испытания и невзгоды, защищал свой дом и сохранил мир. 27 сентября 2020 года — в год, когда во всем мире отмечается 75 лет окончания войны — бессмертные мелодии Победы будут звучать со сцены фестиваля «Сочи.Сириус».

Солисты оркестра исполнят самые известные песни, знакомые всем жителям нашей страны: вальс из кинофильма «А зори здесь тихие», «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал», «Балладу о матери», «Эх, дороги», «Нежность» А. Пахмутовой, знаменитую «Катюшу».

Завершится концерт самой главной композицией — «День Победы» Д. Тухманова, к исполнению которой наверняка присоединятся и гости фестиваля.

Вокальные партии исполнят заслуженный артист Российской Федерации Олег Кухта, заслуженные артисты Республики Татарстан Альберт Жалилов и Милика Разакова, лауреат международных конкурсов Инна Деменкова, Дарья Пантюшова и Дмитрий Чеботарев.

Об оркестре:

Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации — один из старейших военных оркестров страны.

В гастрольной карте оркестра — более 100 городов России, выступления на Кавказе, в Греции, Германии, Франции, Сингапуре, Китае, Вьетнаме.

Оркестр неоднократно выезжал с концертами в горячие точки в Чеченской республике, Фергане, Коканде, Кувасае, Андижане. Коллектив оркестра принимал участие в музыкальном оформлении Олимпиады в 1980 году, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1986 году. 

Оркестр войск национальной гвардии — постоянный участник международных фестивалей военных оркестров, в том числе Международного фестиваля военных оркестров «Musikparade» (Германия), Международного военно-музыкального фестиваля в Китайской Народной Республике, фестиваля «Спасская башня» в Москве.

Художественный руководитель оркестра начальник Военно-оркестровой службы — главный военный дирижёр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист России полковник Владимир Васяк.

Дирижёр: заслуженный артист Республики Башкортостан подполковник Азат Шахмухаметов.

Начало концерта в 21:00

Билеты на parksirius.ru

 

 

Artem,
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