Музыка любви и мелодии Победы прозвучат в Олимпийском парке

27 сентября. Мелодии Победы.
«Темная ночь», «Журавли», «День Победы» — песни, знакомые нам с детства, которые продолжают жить и оставаться связующим звеном для нескольких поколений.
Благодаря этим песням мы бережем самое главное — память о тех, кто прошел военные испытания и невзгоды, защищал свой дом и сохранил мир. 27 сентября 2020 года — в год, когда во всем мире отмечается 75 лет окончания войны — бессмертные мелодии Победы будут звучать со сцены фестиваля «Сочи.Сириус».
Солисты оркестра исполнят самые известные песни, знакомые всем жителям нашей страны: вальс из кинофильма «А зори здесь тихие», «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал», «Балладу о матери», «Эх, дороги», «Нежность» А. Пахмутовой, знаменитую «Катюшу».
Завершится концерт самой главной композицией — «День Победы» Д. Тухманова, к исполнению которой наверняка присоединятся и гости фестиваля.
Вокальные партии исполнят заслуженный ар����тист Российской Федерации Олег Кухта, заслуженные артисты Республики Татарстан Альберт Жалилов и Милика Разакова, лауреат международных конкурсов Инна Деменкова, Дарья Пантюшова и Дмитрий Чеботарев.
Об оркестре:
Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации — один из старейших военных оркестров страны.
В гастрольной карте оркестра — более 100 городов России, выступления на Кавказе, в Греции, Германии, Франции, Сингапуре, Китае, Вьетнаме.
Оркестр неоднократно выезжал с концертами в горячие точки в Чеченской республике, Фергане, Коканде, Кувасае, Андижане. Коллектив оркестра принимал участие в музыкальном оформлении Олимпиады в 1980 году, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1986 году.
Оркестр войск национальной гвардии — постоянный участник международных фестивалей военных оркестров, в том числе Международного фестиваля военных оркестров «Musikparade» (Германия), Международного военно-музыкального фестиваля в Китайской Народной Республике, фестиваля «Спасская башня» в Москве.
Художественный руководитель оркестра начальник Военно-оркестровой службы — главный военный дирижёр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист России полковник Владимир Васяк.
Дирижёр: заслуженный артист Республики Башкортостан подполковник Азат Шахмухаметов.
Начало концерта в 21:00
Билеты на parksirius.ru
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