В этом году Hurts выпустили свой пятый студийный альбом "Faith". В поддержку пластинки группа отправится в масштабный тур по России.
Популярная британская группа Hurts даст концерт в Сочи в марте 2021 года
В феврале и марте 2021 года Hurts дадут два десятка концертов в городах Дальнего Востока, Сибири, Центральной России, также группа впервые посетит Алматы в Казахстане и Баку в Азербайджане.
Концерт в Сочи пройдет 7 марта в комплексе «Роза Холл». Цены на билеты варьируются от 2 500 до 5 500 рублей.
В новом альбоме британский дуэт представил четыре совершенно разных сингла —трек "Voices", атмосферный синти-поп "Suffer", полюбившуюся многим балладу "Redemption" и энергичную композицию "Somebody".
"Faith" — одновременно и возвращение к корням, и переосмысление всего, что произошло с группой за 10 лет с момента выхода дебюта "Happiness".
Завершится тур по России двумя концертами в Москве в клубе Adrenaline Stadium.
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