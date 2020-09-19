Популярная британская группа Hurts даст концерт в Сочи в марте 2021 года

В феврале и марте 2021 года Hurts дадут два десятка концертов в городах Дальнего Востока, Сибири, Центральной России, также группа впервые посетит Алматы в Казахстане и Баку в Азербайджане.

Концерт в Сочи пройдет 7 марта в комплексе «Роза Холл». Цены на билеты варьируются от 2 500 до 5 500 рублей.