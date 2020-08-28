Первый после карантина: в Сочи стартовал музыкальный фестиваль

Гала-концерт стал первым на курорте культурным мероприятием после снятия режима карантина.

Он прошел в формате опен-эйр в Олимпийскм парке. Для проведения концерта на территории образовательного центра "Сириус" была построена специальная опен-эйр зона - 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена.

Такой подход к проведению мероприятий позволил соблюсти рекомендации Роспотребнадзора и обеспечить необходимую социальную дистанцию между публикой и участниками фестиваля.

По данным билетных операторов концертный зал на свежем воздухе рассчитан на одну тысячу зрителей.

- Ключевым событием гала-вечера стало выступление Дениса Мацуева вместе с Сочинским симфоническим оркестром.

Знаменитый пианист исполнил Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, - сообщили организаторы.

В гала-концерте фестиваля приняли участие солист Московской филармонии, преподаватель Московской Государственной Консерватории Гайк Казазян, серебряный призер Международного конкурса имени Чайковского 2015 года Александр Рамм и победительница Открытого Всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица" Анастасия Тюрина.

Еще два концерта - камерной музыки и вечер джазовой музыки Дениса Мацуева - состоятся во вторник.

Концерты Crescedo проходят в рамках фестиваля "Сочи.Сириус".

Всего в августе и сентябре запланировано 10 летних концертов на территории сочинского образовательного центра.

Ирина Сизова