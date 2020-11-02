Российские зрители в преддверии Хэллоуина назвали самых жутких, на их взгляд, злодеев из культовых фильмов ужасов.
Россияне выбрали самых страшных персонажей фильмов ужасов
Пятое место в рейтинге антигероев занял Ганнибал Лектер. Четвертым в топе-5 самых жутких киноперсонажей стал призрак Самары Морган из серии фильмов "Звонок".
Он умеет убивать людей силой мысли, а выглядит как девочка-подросток с длинными черными волосами.
Третью строчку в списке героев-антагонистов занял серийный маньяк-убийца Джиперс Криперс из одноименной американской кинофраншизы.
Второго места удостоился живущий в канализации клоун Пеннивайз из экранизации романа Стивена Кинга "Оно".
Россияне в опросе Кино Mail.ru признали Фредди Крюгера самым жутким персонажем хоррор-фильмов.
Впервые страшный антигерой появился в картине "Кошмар на улице Вязов" Уэса Крэйвена в 1984 году.
По сюжету злодей может прорываться в реальный мир из снов людей и убивать их.
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