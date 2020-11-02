Россияне выбрали самых страшных персонажей фильмов ужасов

Пятое место в рейтинге антигероев занял Ганнибал Лектер. Четвертым в топе-5 самых жутких киноперсонажей стал призрак Самары Морган из серии фильмов "Звонок".

Он умеет убивать людей силой мысли, а выглядит как девочка-подросток с длинными черными волосами.

Третью строчку в списке героев-антагонистов занял серийный маньяк-убийца Джиперс Криперс из одноименной американской кинофраншизы.

Второго места удостоился живущий в канализации клоун Пеннивайз из экранизации романа Стивена Кинга "Оно".

Россияне в опросе Кино Mail.ru признали Фредди Крюгера самым жутким персонажем хоррор-фильмов.

Впервые страшный антигерой появился в картине "Кошмар на улице Вязов" Уэса Крэйвена в 1984 году.

По сюжету злодей может прорываться в реальный мир из снов людей и убивать их.