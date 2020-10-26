Как будет выглядеть Заяц из перезапуска «Ну, погоди!» показал «Союзмультфильм»

- Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, - рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, - важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз.

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев также отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.

- Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости, - отметил руководитель студии.

Работу над ребутом «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году, предполагается, что мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в нем появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Впоследствии они станут талисманами «Роза Хутор», который является партнером перезапуска «Ну, погоди»!

Как отметили в пресс-службе курорта образы этих персонажей мультфильма будутиспользоваться в навигации и в рекламно-информационных материалах.

Ирина Сизова