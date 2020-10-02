Увидеть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров в горах Сочи можно будет бесплатно

Показы состоятся в кинотеатре под открытым небом резиденции Flacon 1170 на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Зрители смогут не только увидеть конкурсную подборку, но и проголосовать за победителя.

- С 1 августа более 600 городов России стали площадками масштабного смотра короткометражного кино.

Свыше миллиона зрителей выходят на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие картины, снятые молодыми авторами за год.

Каждый желающий может принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой.

Организаторы замерят уровень света и к октябрю определят народного фаворита, который получит главный приз – 1 500 000 рублей, - рассказали в арт-резиденции Flacon 1170.

Среди представленных фильмов фестиваля - «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, «Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях, новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить», «Обмен» Аксиньи Гог и другие.

- На площадке будут соблюдены все санитарные нормы в рамках защиты от вируса. Но если вы ещё не готовы к посещению общественных мероприятий, то все картины конкурсной программы можно будет увидеть на ресурсе МТС ТВ.

Здесь же можно посмотреть внеконкурсные подборки, - отметили во Flacon 1170.

Кинофестиваль в горах стартует в 19:00. Вход на площадку – свободный. Добраться до открытого кинотеатра «Роза Хутор» можно на канатной дороге или машине.

Ирина Сизова