Успейте посмотреть кино под звездами!

Расписание кинопляжа «Визионер» на неделю 28 сентября - 4 октября

28 СЕНТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 - ЗА МЕЧТОЙ

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе – это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

21.00 - ОК, ЛЕКСИ!

Фил вырос с телефоном в руках - так постоянно ругавшиеся родители хотели отвлечь ребёнка.

Взрослым парень не изменил своим привычкам и не выпускает из рук телефон даже когда принимает душ.

Стоит ли говорить, что наш герой работает на не самой интересной работе, и у него нет друзей.

Однажды его драгоценное устройство ломается, и Фил приобретает новый смартфон, голосовой помощник которого по имени Лекси с ходу заявляет, что не успокоится, пока не сделает жизнь своего нового хозяина лучше.

Теперь Лекси будет всячески выпихивать бедолагу из зоны комфорта, даже если для этого придётся вредить другим людям.

29 СЕНТЯБРЯ – ВТОРНИК

17.30 – ЧЕМПИОНЫ

В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов - реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и множество побед!

У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения.

Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион.

Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать: «Мы победили!».

19.00 - БОРГ / МАКИНРОЙ

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей.

Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью - быть лучшим!

21.00 – КАПЕРНАУМ

12-летний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше.

Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию.

Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть, что попало, спать, где придется, и самое главное – он только что получил пятилетний срок.

В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.

30 СЕНТЯБРЯ – СРЕДА

17.30 - БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ

Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали.

За считанные часы пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Сотовая связь и интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены.

Большой инопланетный брат следит за каждым, его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли.

Мы – последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы вернем нашу планету.

19.00 - ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ

Американской фигуристке Тоне Хардинг пришлось нелегко: сначала тяжелое детство с грозной матерью, потом тяжелая юность, ранний брак с проходимцем и неудачи на соревнованиях из-за заниженных судьями оценок.

А потом случился скандал: во время важнейших соревнований план запугать конкурентку выходит Тоне боком.

21.00 - 7 ПСИХОПАТОВ

Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками.

Выясняется, что украденное животное – любимый пёс главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов.

1 ОКТЯБРЯ – ЧЕТВЕРГ

17.30 - В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ

Только раз в году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир - Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок.

Для всех она - выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже своей жизнью.

19.00 - НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА

Если любовь не стучится в дверь, самое время поискать её на другом конце света. Когда нашел - не потерять.

А если потерял – вернуть любой ценой. Пускай для этого придется путешествовать в шкафу, на лодке, на воздушном шаре или даже в чемодане.

Мумбаи-Париж-Лондон-Рим - если у чувств нет границ, то и бизнес-класс им не нужен.

21.00 – ОТВЕРЖЕННЫЕ

В парижском пригороде Монфермей, воспетом в знаменитом романе Виктора Гюго как место полицейского произвола и обиталище отбросов общества, за два века ничего не изменилось.

Новичок Стефан по прозвищу Пенто заступает на службу в местный отдел полиции.

С пушками в кобуре и дубинками в руках его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью, пока однажды не попадают на камеру дрона одного парнишки.

2 ОКТЯБРЯ – ПЯТНИЦА

17.30 - ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ

Винни Пациенца – один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный...

Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

19.00 - ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство.

Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга.. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?



21.00 - БОЛЬШАЯ ИГРА

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

3 ОКТЯБРЯ – СУББОТА

17.30 - МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН

75-летний вдовец ведёт уединённый образ жизни. Родственники дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика.

Вскоре он заводит онлайн знакомство, правда, несколько приукрасив данные своего профайла.

Элегантной беседой, несвойственной современным людям, он сильно заинтересовывает молодую красивую женщину. Как избежать разоблачения при личной встрече?

19.00 - ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ

История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию.

Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей).

Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере.

Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава.

Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники?

21.00 - ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев.

Как раз в это время Дон Ширли, утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация.

Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.

4 ОКТЯБРЯ – ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.30 - ОН И ОНА

Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет.

Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

19.00 - 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету.

Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

21.00 - АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ

Большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало.

Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисовой пасты.