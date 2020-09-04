Ночь пожирателей рекламы. Избранное.

«Ночь пожирателей рекламы» — мировое киношоу, демонстрирующее зрителям рекламные ролики, снятые в разное время в разных странах.

Создателем проекта является Жан Мари Бурсико.

С детства и по сей день он тщательно отбирает и пополняет коллекцию самых оригинальных рекламных роликов со всех уголков мира.

«Синематека» Жана Мари Бурсико является крупнейшим в мире хранилищем рекламных фильмов и насчитывает более 950 000 роликов из 80 стран.

Некоторые ролики уже давно причислены специалистами к шедеврам мирового кинематографа.