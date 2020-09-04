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Ночь пожирателей рекламы. Избранное.

11 сентября в 21:00 кинопляж «Визионер» в Сочи представит на суд зрителя уникальную программу – отборную коллекцию из лучших рекламных роликов последнего десятилетия.

Жизнь жителя мегаполиса насыщена рекламными сообщениями.

Производители соревнуются между собой за право удивить, рассмешить, оставить неизгладимое впечатление, а порой и шокировать зрителей.

Реклама давно вышла из формата простого информационного ролика, став отдельным видом искусства.

«Ночь пожирателей рекламы» — мировое киношоу, демонстрирующее зрителям рекламные ролики, снятые в разное время в разных странах.

Создателем проекта является Жан Мари Бурсико.

С детства и по сей день он тщательно отбирает и пополняет коллекцию самых оригинальных рекламных роликов со всех уголков мира.

«Синематека» Жана Мари Бурсико является крупнейшим в мире хранилищем рекламных фильмов и насчитывает более 950 000 роликов из 80 стран.

Некоторые ролики уже давно причислены специалистами к шедеврам мирового кинематографа.

Проект «Ночь пожирателей рекламы. ИЗБРАННОЕ» - коллекция, в которую включены самые яркие, смешные, трогательные и необычные рекламные ролики последнего десятилетия.

Это лучшая мировая реклама, которую смело можно назвать настоящими минифильмами.

Премьера программы «Ночь пожирателей рекламы. ИЗБРАННОЕ» пройдет на экране единственного в России кинотеатра, расположенного на берегу моря – кинопляже «Визионер».

Премьера программы «Ночь пожирателей рекламы. ИЗБРАННОЕ» пройдет на экране единственного в России кинотеатра, расположенного на берегу моря – кинопляже «Визионер». 

Специально приглашенный гость вечера Даниил Костинский – продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России.

Ждем вас 11 сентября в 21:00

Билеты на сайте: visioner.club

Адрес: Сочи, Адлерский район, Порт Имеретинский, Морской бульвар, д.1

Тел.: +7(988) 416 08 18

Artem,
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