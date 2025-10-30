В Сириусе свои работы представят современные художники, чьи произведения уже входят в коллекции Русского музея и частные собрания по всему миру.
С 31 октября по 2 ноября на территории отеля Mantera Supreme в Сириусе пройдет масштабное культурное мероприятие – Бархатный бал. В программе – совместная с Grabar Gallery выставка «Луч одной секунды», гала-ужин и благотворительный аукцион. На выставке будут представлены произведения современных художников в разных техниках – от живописи, ручной вышивки и керамики до объектов из металла. Среди участников экспозиции – художники, работы которых находятся в Русском музее и в частных коллекциях России и Европы.
Выставка начнется 31 октября и продлится до 2 ноября. Экспозиция объединит работы двенадцати современных художников, основанные на оптических эффектах повторения и комбинирования. Название «Луч одной секунды» и дизайн проекта отсылают к известному оптическому феномену «зеленый луч», или «зеленая вспышка», который возникает на вечерней или утренней заре, когда солнце приближается к горизонту на побережье или высоко в горах. Появление свечения изумрудного цвета от восходящего или заходящего солнца на протяжении столетий считалось знаком большой удачи среди мореходов и путешественников.
«Мы рады видеть среди участников экспозиции арт-группу Recycle Group – дуэт художников с юга России, чьи проекты демонстрировались на крупнейших международных площадках в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Венецианской биеннале. В Mantera Supreme уже представлены два монументальных панно их авторства, которые украшают зоны ресепшена в лобби отеля. На панно изображены природные мотивы Имеретинской низменности, созданные с помощью переработанных материалов – важное напоминание о ежедневной заботе о природе», – рассказала Юлия Капралова, генеральный менеджер отеля Mantera Supreme.
Художники выставки «Луч одной секунды»: Иван Белов, Анна Быстрова, Юлия Вирко, Катя Гулиева, Мила Гущина, Сергей Карев, Лиза Корн, Артём Ляпин, Вильгений Мельников, Николай Онищенко, Александра Павловская, Recycle Group.
Важной частью Бархатного бала станет благотворительный аукцион, на котором будут представлены некоторые работы художников и уникальные впечатления от туристического холдинга Группа Мантера. Все вырученные средства будут направлены в благотворительные фонды - «Жизнь в Движении» и «Галчонок».
Помимо аукциона и экспозиции, в программе Бархатного бала – кульминационный вечер с танцевальными шоу в сопровождении оркестра Сергея Мазаева, созданного народным артистом России, фронтменом группы «Моральный кодекс» и признанным мастером синтеза жанров. Оркестр Мазаева известен своим уникальным стилем, в котором органично соединяются джазовые стандарты, мировая классика, советская эстрада и современные аранжировки популярных хитов. На сцене также выступит кавер-группа «Лазурный берег».
