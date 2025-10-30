В Сириусе свои работы представят современные художники, чьи произведения уже входят в коллекции Русского музея и частные собрания по всему миру.

С 31 октября по 2 ноября на территории отеля Mantera Supreme в Сириусе пройдет масштабное культурное мероприятие – Бархатный бал. В программе – совместная с Grabar Gallery выставка «Луч одной секунды», гала-ужин и благотворительный аукцион. На выставке будут представлены произведения современных художников в разных техниках – от живописи, ручной вышивки и керамики до объектов из металла. Среди участников экспозиции – художники, работы которых находятся в Русском музее и в частных коллекциях России и Европы.

Выставка начнется 31 октября и продлится до 2 ноября. Экспозиция объединит работы двенадцати современных художников, основанные на оптических эффектах повторения и комбинирования. Название «Луч одной секунды» и дизайн проекта отсылают к известному оптическому феномену «зеленый луч», или «зеленая вспышка», который возникает на вечерней или утренней заре, когда солнце приближается к горизонту на побережье или высоко в горах. Появление свечения изумрудного цвета от восходящего или заходящего солнца на протяжении столетий считалось знаком большой удачи среди мореходов и путешественников.