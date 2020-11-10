Подведены итоги VIII Российско-Британского международного кинофестиваля и кинопремии ИРИДА (SIFFA 2020) и музыкального фестиваля ИРИДА

ИТОГИ VIII РОССИЙСКО-БРИТАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И КИНОПРЕМИЙ ИРИДА

Жюри кинофестиваля определило победителей в четырех категориях: «Телефонное кино», «Документальное кино», «Основной конкурс» и «Конкурс короткометражных фильмов – Перспективы». Были вручены следующие призы и дипломы:

Приз за лучший фильм в категории «Телефонное кино» – «Зеленое платье», режиссер Юлия Соловьева.

Специальное упоминание жюри конкурса «Телефонное кино» – «Бабушкины сказки», режиссер Сати Балагова.

Кирилл Разлогов, журналист, киновед: «Особенно приятно вручить приз такому типу кинотворчества, который сейчас будет ведущим в мире, и представительнице того поколения, которое будет ведущим в течение ближайших 50 лет, которое будет определять развитие экранного искусства не только у нас, но и во всем мире».

Приз за лучший документальный фильм – «Слезы и мечты», режиссер Лия Бельтрами Джованацци.

Татьяна Яковлева, киновед, профессор ВГИК, кандидат искусствоведения, Председатель жюри конкурса документальных фильмов: «На открытии я говорила, что мы ждем от фильмов поэзии и красоты, и мне кажется, наш выбор как раз отразил то, что мы хотели видеть в документальном кино.

Авторский взгляд, сочетание красоты и поэзии – вот что было важно для нас. Программа была замечательная, и выбор победителя нам дался не просто, но абсолютно единогласно».

Специальное упоминание жюри документального конкурса – «Запрещенные дети», режиссер Евдокия Москвина.

Специальный диплом жюри документального конкурса – «Здесь пахнет ладаном», режиссер Саша Крецан.

Приз за лучший игровой полнометражный фильм – «Залиния», режиссер и продюсер Вадим Дубровицкий.

Приз за лучший сценарий – «Люблю тебя навсегда», режиссер Тинтин Яо.

Приз за лучшую женскую роль и приз за лучшее музыкальное сопровождение – «Палиндром», режиссер Маркус Флеммингс.

Приз за лучшую мужскую роль – «Подъезды», режиссер Эндрю Ан.

Стивен Мао, кинопродюсер, обладатель премии «Оскар» 2019, Председатель жюри короткого метра: «Я с большим удовольствием принял участие в таком замечательном мероприятии.

Кинофестиваль прошел на великолепном уровне! Я остался под приятным впечатлением также и от красных ковровых дорожек, которые прошли даже во время пресс-конференций.

Фестивали кино и музыки прошли достойно, и я восхищен, что эти события случились на таком уровне в такое непростое время. Кинофестиваль и музыкальный фестиваль дали надежду на жизнь всем, кто принимал участие, слушал и смотрел нас.

Таким образом, оба смотра выполнили свою главную задачу - дать свет и надежду на благополучие всем людям».

Владимир Шевельков, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации: «У актера довольно неординарная профессия, так как отсутствуют критерии оценки твоего труда, кроме любви зрителей, взгляда режиссера и призов.

Поэтому всегда приятно вручать призы актерам, потому что у них вся жизнь в сомнениях, а бояться не стоит».

Приз за лучшую режиссерскую работу – «Далекая земля», режиссер Экран Язычи.

Владимир Хотиненко, режиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации, Председатель жюри основного конкурса SIFFA 2020: «Я от души хочу сказать, что программа очень достойная.

Уверен, что каждый из фильмов может быть показан на любом кинофестивале высокого уровня.

И главное, что меня порадовало, так это то, что делается фокус на человека. Не хочется, чтобы за боевиками и триллерами терялось внимание к человеку, к тому, что уже является культурной традицией российского кино».

Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебютный полнометражный игровой фильм – «Мариям», режиссер Шарипа Уразбаева.

Специальный приз жюри основного конкурса и приз за лучшую операторскую работу – «Прекрасное утро», режиссер Флавия Каса.

Приз за лучший короткометражный фильм – «Теленок», режиссер Виктория Рунцова.

Приз президента VIII Российско-Британского Сочинского Международного кинофестиваля и кинопремий ИРИДА Любови Балаговой-Кандур – «Блокадный дневник» за лучшее воплощение силы человеческого духа и подвига советского народа в преодолении самой страшной трагедии человечества XX столетия.

Любовь Балагова-Кандур, Президент и учредитель VIII Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий ИРИДА: «Каждый год мы награждаем Президентским призом те фильмы, которые лучше всего вписываются в концепцию нашего кинофестиваля.

Наша задача состоит в объединении культур и традиции двух стран — России и Великобритании.

В Англии, в Европе так мало знают об этой огромной трагедии, и я готова показать эту картину повсеместно и рассказывать о великом подвиге советского народа».

Специальный диплом жюри конкурса – «Гандо», режиссер Теймур Гадери.

Диплом прессы – «История одной картины», режиссер Даниил Тишинский.

Золотую статуэтку ИРИДА за выдающийся вклад в развитие киноискусства получила актриса Лариса Лужина.