Подведены итоги VIII Российско-Британского международного кинофестиваля и кинопремии ИРИДА (SIFFA 2020) и музыкального фестиваля ИРИДА

7 ноября в Бальном зале Radisson Collection Paradise Resort & Spa состоялась торжественная церемония закрытия VIII Российско-Британского международного кинофестиваля и кинопремии ИРИДА (SIFFA 2020) и музыкального фестиваля ИРИДА.
Ведущими церемонии выступили Анна Андрусенко и Максим Колосов.
Гостями мероприятия стали: Наталья Бондарчук, Тамара Глоба, Стивен Мао, Алена Хмельницкая, Вадим Дубровицкий, Лариса Лужина, Владимир Хотиненко, Анна Куркова, Григорий Адаменко, Джон Хеллингс, Джек Лой, Александр Савелов-Дерябин, Екатерина Семенова, Анастасия Разлогова и другие.
Также 8 ноября в Зимнем театре состоялась пресс-конференция закрытия фестиваля. Спикерами стали учредитель и президент кинофестиваля SIFFA Любовь Балагова-Кандур; программный директор кинофестиваля SIFFA 2020 Нина Кочеляева; кинокритик, телеведущий, профессор ВГИК, арт-директор кинофестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Разлогов.
Учредитель и президент кинофестиваля SIFFA Любовь Балагова-Кандур: «Наш ответ пандемии заключается в проведении двух фестивалей - кино и музыки -параллельно вместо одного, и нужно это было сделать с достоинством.
Многие из наших гостей называют SIFFA «ноябрьским светом».
Это очень ценно для нас, несмотря на то, что мы ограничивали людей в посещении мероприятий.
Тем не менее, много зрителей смотрело нас в онлайн режиме. Я уверена, что мы продолжим развивать обе стороны SIFFA - музыкальную и кино.
Я обещаю, что SIFFA перейдет в следующий год - 2021 - с захватывающей программой мероприятий как в России, так и в Великобритании».
Кирилл Разлогов, журналист, киновед: «Для меня это был очень интересный опыт, поскольку кинофестивалем я занимаюсь давно, а музыкальный - у меня в жизни первый.
Я не пропускал ни одного музыкального выступления, и таким образом мог сравнить разные виды культур, которые представляют особый интерес в рамках смотра. Музыкальная программа в целом подняла кинофестиваль на новый уровень».
ИТОГИ VIII РОССИЙСКО-БРИТАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И КИНОПРЕМИЙ ИРИДА
Жюри кинофестиваля определило победителей в четырех категориях: «Телефонное кино», «Документальное кино», «Основной конкурс» и «Конкурс короткометражных фильмов – Перспективы». Были вручены следующие призы и дипломы:
Приз за лучший фильм в категории «Телефонное кино» – «Зеленое платье», режиссер Юлия Соловьева.
Специальное упоминание жюри конкурса «Телефонное кино» – «Бабушкины сказки», режиссер Сати Балагова.
Кирилл Разлогов, журналист, киновед: «Особенно приятно вручить приз такому типу кинотворчества, который сейчас будет ведущим в мире, и представительнице того поколения, которое будет ведущим в течение ближайших 50 лет, которое будет определять развитие экранного искусства не только у нас, но и во всем мире».
Приз за лучший документальный фильм – «Слезы и мечты», режиссер Лия Бельтрами Джованацци.
Татьяна Яковлева, киновед, профессор ВГИК, кандидат искусствоведения, Председатель жюри конкурса документальных фильмов: «На открытии я говорила, что мы ждем от фильмов поэзии и красоты, и мне кажется, наш выбор как раз отразил то, что мы хотели видеть в документальном кино.
Авторский взгляд, сочетание красоты и поэзии – вот что было важно для нас. Программа была замечательная, и выбор победителя нам дался не просто, но абсолютно единогласно».
Специальное упоминание жюри документального конкурса – «Запрещенные дети», режиссер Евдокия Москвина.
Специальный диплом жюри документального конкурса – «Здесь пахнет ладаном», режиссер Саша Крецан.
Приз за лучший игровой полнометражный фильм – «Залиния», режиссер и продюсер Вадим Дубровицкий.
Приз за лучший сценарий – «Люблю тебя навсегда», режиссер Тинтин Яо.
Приз за лучшую женскую роль и приз за лучшее музыкальное сопровождение – «Палиндром», режиссер Маркус Флеммингс.
Приз за лучшую мужскую роль – «Подъезды», режиссер Эндрю Ан.
Стивен Мао, кинопродюсер, обладатель премии «Оскар» 2019, Председатель жюри короткого метра: «Я с большим удовольствием принял участие в таком замечательном мероприятии.
Кинофестиваль прошел на великолепном уровне! Я остался под приятным впечатлением также и от красных ковровых дорожек, которые прошли даже во время пресс-конференций.
Фестивали кино и музыки прошли достойно, и я восхищен, что эти события случились на таком уровне в такое непростое время. Кинофестиваль и музыкальный фестиваль дали надежду на жизнь всем, кто принимал участие, слушал и смотрел нас.
Таким образом, оба смотра выполнили свою главную задачу - дать свет и надежду на благополучие всем людям».
Владимир Шевельков, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации: «У актера довольно неординарная профессия, так как отсутствуют критерии оценки твоего труда, кроме любви зрителей, взгляда режиссера и призов.
Поэтому всегда приятно вручать призы актерам, потому что у них вся жизнь в сомнениях, а бояться не стоит».
Приз за лучшую режиссерскую работу – «Далекая земля», режиссер Экран Язычи.
Владимир Хотиненко, режиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации, Председатель жюри основного конкурса SIFFA 2020: «Я от души хочу сказать, что программа очень достойная.
Уверен, что каждый из фильмов может быть показан на любом кинофестивале высокого уровня.
И главное, что меня порадовало, так это то, что делается фокус на человека. Не хочется, чтобы за боевиками и триллерами терялось внимание к человеку, к тому, что уже является культурной традицией российского кино».
Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебютный полнометражный игровой фильм – «Мариям», режиссер Шарипа Уразбаева.
Специальный приз жюри основного конкурса и приз за лучшую операторскую работу – «Прекрасное утро», режиссер Флавия Каса.
Приз за лучший короткометражный фильм – «Теленок», режиссер Виктория Рунцова.
Приз президента VIII Российско-Британского Сочинского Международного кинофестиваля и кинопремий ИРИДА Любови Балаговой-Кандур – «Блокадный дневник» за лучшее воплощение силы человеческого духа и подвига советского народа в преодолении самой страшной трагедии человечества XX столетия.
Любовь Балагова-Кандур, Президент и учредитель VIII Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий ИРИДА: «Каждый год мы награждаем Президентским призом те фильмы, которые лучше всего вписываются в концепцию нашего кинофестиваля.
Наша задача состоит в объединении культур и традиции двух стран — России и Великобритании.
В Англии, в Европе так мало знают об этой огромной трагедии, и я готова показать эту картину повсеместно и рассказывать о великом подвиге советского народа».
Специальный диплом жюри конкурса – «Гандо», режиссер Теймур Гадери.
Диплом прессы – «История одной картины», режиссер Даниил Тишинский.
Золотую статуэтку ИРИДА за выдающийся вклад в развитие киноискусства получила актриса Лариса Лужина.
ИТОГИ МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИРИДА
Отдельным элементом программы SIFFA стал музыкальный фестиваль, проводимый на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Фестиваль SIFFA наградил маэстро Максима Венгерова, всемирно известного скрипача, золотой статуэткой «За выдающийся вклад в развитие мировой музыкальной культуры и за поддержку фестиваля во время пандемии».
Максим Венгеров — советский, российский скрипач, дирижёр, дважды лауреат премии «Грэмми»: «Музыка — это уникальный язык, который не требует перевода.
Музыка и искусство — это то, что объединяет вокруг себя страны и народы во всем мире. Любе Балаговой удалось в это непростое время провести Первый музыкальный фестиваль «ИРИДА» — во имя сохранения классического музыкального наследия и продвижения этнической индивидуальности народов Северного Кавказа».
Диплом музыкального фестиваля ИРИДА за «За вклад в развитие музыкального искусства» получил лауреат премии Правительства России, заслуженный деятель искусств Республики Карелия Олег Солдатов.
Диплом музыкального фестиваля ИРИДА за выдающиеся достижения и виртуозность, а также за поддержку музыкального фестиваля ИРИДА получил виолончелист Михаил Уткин.
Диплом музыкального фестиваля ИРИДА за экстраординарный талант и поддержку музыкального фестиваля ИРИДА получил оперный тенор Сергей Радченко.
Дипломом фестиваля награждается коллектив Шагди «За изысканную грацию танцевального искусства», который получила Зарема Унажокова.
Валерий Ворона, художественный руководитель Музыкального фестиваля ИРИДА и главный дирижер Московского молодежного камерного оркестра получил диплом Музыкального фестиваля ИРИДА за преданность кинофестивалю SIFFA и поддержку музыкального фестиваля ИРИДА.
Нина Кочеляева, программный директор SIFFA: «Музыка всегда была частью фестиваля, но этом году при поддержке Российского фонда культуры мы впервые выделяем музыкальную часть в отдельную полноценную программу.
Музыка всегда играла особую роль в кинематографе, помогая зрителю погрузиться в атмосферу происходящего на экране.
Надеемся, что наше нововведение позволит зрителям открыть для себя новые грани соприкосновения музыки и кино».
На фестивале состоялось несколько концертов, в том числе концерт Сочинского симфонического оркестра под управлением Олега Солдатова при участии ведущих российских музыкантов Валерия Вороны, Михаила Уткина и Сергея Радченко. Кроме того, зрители посещали кинопоказы, озвученные живыми музыкантами, мастер-классы, творческие встречи и музыкальные вечера.
В мероприятиях приняли участие оркестр народных инструментов «Русский сувенир», актер Питер Феррис, кинопродюсер Анастасия Разлогова, Лариса Лужина, Катя Семенова.
В рамках кинофестиваля состоялись кинопоказы, творческая встреча с актрисой Ларисой Лужиной, круглый стол «Наследие народов мира как инструмент развития культуры», творческий вечер Любови Балаговой, мастер-класс Питера Ферриса «Обучение во время пандемии: музыка, режиссура, актерское мастерство и аудитория», творческий вечер певицы Кати Семеновой.
Экспертами и спикерами фестиваля стали известные режиссеры, продюсеры, актеры. Среди них: телевизионный продюсер и режиссер Мохи Кандур, Народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко, актриса Ди Андерсон, актриса Розита Ройс, актер Питер Феррис, кинопродюсер Анастасия Разлогова, кинопродюсер Стивен Мао, Народная артистка Южной Осетии Оксана Сташенко, продюсер Наталья Иванова, Заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ворона, Председатель жюри конкурса документальных фильмов Татьяна Яковлева, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Шевельков, и многие другие.
Мероприятия фестиваля проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, Фонда Антропова, а также известных кинематографистов и деятелей искусств.
Информационные партнеры фестиваля: Посольство России в Великобритании, Россотрудничество в Великобритании, Вести Сочи, Timeout, Киноафиша, Ревизор.ру, Русское радио Сочи, Макс фм, Собака.ру Сочи, IDOL magazine.
Официальный сайт фестиваля
Instagram
Аккредитация СМИ и дополнительная информация:
Виктория Антименко, +7 (916) 720 3166, vantomenko@gmail.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.