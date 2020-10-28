30 октября в Сочи состоится командный заплыв с погружением в дизайн

И снова дизайнеры говорят #я_втемеAW на берегах Черного моря.

Не смотря ни на что, дизайнеры соберутся вместе, что бы провести один день в активной учебе. Организаторы не смогли пройти (проплыть ) мимо самой известной медузы Сочи и сделали ее своим талисманом в свой первый День Рождения!

Актуальные вопросы:

1. Как работать в тандеме дизайнерам и создавать потрясающие проекты?

2.Как попрощаться с серым, не бояться цвета в текстильном декорировании, вовлекая в игру Заказчиков. Авторский подчерк и как его создать?

3. Мозговой штур для руководителей. Кросс маркетинг

4. Секреты мастерства в пошиве штор, от самого известного Технолога по шторам.

5. Умный дом вместе с карнизными системами. Электрика и не только.

6. Дизайн среды и мебель out door как продолжение интерьера.

6. Звездные мастер классы от Екатерины Егоровой, Марианны Могилевской и Есении Семипядной.

⠀Организаторы благодарят счастливую команду спикеров:

@kado_interiors

@mariaanna_mogilevskaya

@eseniya_design

@fusiondecor

@svetlana.msk.ru

@serj_klyuchnikov

@olgaloktionova

@reginabelozerova

@ujut_com

Место встречи изменить нельзя: Отель Sea Galaxy, Черноморская 4 . Начало в 9.00

Регистрация и покупка билетов на страничке организаторов @aw.sochi

Контактная информация:

AW project

Креативный директор - Локтионова Ольга +79885047065