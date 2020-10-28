Проекту Art Weekend — 1 год и конференция "На одной волне" объединит дизайнеров интерьера и текстильных декораторов в одном проекте.
30 октября в Сочи состоится командный заплыв с погружением в дизайн
И снова дизайнеры говорят #я_втемеAW на берегах Черного моря.
Не смотря ни на что, дизайнеры соберутся вместе, что бы провести один день в активной учебе. Организаторы не смогли пройти (проплыть ) мимо самой известной медузы Сочи и сделали ее своим талисманом в свой первый День Рождения!
Актуальные вопросы:
1. Как работать в тандеме дизайнерам и создавать потрясающие проекты?
2.Как попрощаться с серым, не бояться цвета в текстильном декорировании, вовлекая в игру Заказчиков. Авторский подчерк и как его создать?
3. Мозговой штур для руководителей. Кросс маркетинг
4. Секреты мастерства в пошиве штор, от самого известного Технолога по шторам.
5. Умный дом вместе с карнизными системами. Электрика и не только.
6. Дизайн среды и мебель out door как продолжение интерьера.
6. Звездные мастер классы от Екатерины Егоровой, Марианны Могилевской и Есении Семипядной.
⠀Организаторы благодарят счастливую команду спикеров:
@mariaanna_mogilevskaya
Место встречи изменить нельзя: Отель Sea Galaxy, Черноморская 4 . Начало в 9.00
Регистрация и покупка билетов на страничке организаторов @aw.sochi
Контактная информация:
AW project
Креативный директор - Локтионова Ольга +79885047065
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