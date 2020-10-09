VIII Международный кинофестиваль и кинопремии SIFFA 2020 и музыкальный фестиваль «Ирида» пройдут в ноябре в Сочи

В рамках мероприятий будет показано свыше 50 картин, включая документальные и короткометражные фильмы.

Основной площадкой станет концертный зал Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi (г. Адлер, ул. 65 Лет Победы, 50).

Церемония открытия пройдет в Зимнем театре Сочи (г. Сочи, ул. Театральная, 2).

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, а также известных кинематографистов и деятелей искусств.

Премии в этом году вручаются в нескольких номинациях, среди которых: главная номинация «Лучший фильм» (вручается продюсеру фильма); «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», Приз Веры Глаголевой за Лучший Дебют; «Приз за Лучшие Костюмы», «Лучшая Оригинальная Музыка», «Вклад в Мировое Кино», «Лучший Оператор», «Лучший Сценарий», «Лучший Художник-Постановщик».

Кроме того, по решению жюри вручается Специальный Приз, а также отмечаются картины в номинациях «Полный метр», «Короткий метр», и «Документальный метр».

Отдельная специальная награда «Приз Президента SIFFA» вручается за фильм, наиболее соответствующий концепции кинофестиваля и идее создания «моста», объединяющего страны и народы.

Особое внимание организаторы смотра традиционно уделяют специальной премии для дебютантов «Приз имени Веры Глаголевой» (VERA GLAGOLEVA SIFFA AWARD), который был учрежден в 2017 году и призван увековечить память первого председателя жюри Сочинского международного кинофестиваля.

Победители смотра получат награду Ириду – изящную позолоченную статуэтку богини Ириды, вестницы олимпийских богов, посредницы между богами и людьми, разгоняющей облака и приносящей радугу, в интерпретации символики кинофестиваля — держащую в высоко поднятых руках кинопленку.

Любовь Балагова-Кандур, Президент VIII Сочинского Международного кинофестиваля и кинопремий SIFFA 2020: «История кинематографа вряд ли знает столь же беспрецедентную ситуацию, которую мы переживаем сейчас в связи с пандемией коронавируса.

Даже во время Второй мировой войны киноиндустрия не подвергалась таким сокрушительным ударам.

Поэтому организация кинофестиваля в это сложное и непредсказуемое время является для меня лично, а также моих коллег и партнеров настоящим чудом.

Чудом является и тот факт, что мы организовываем Музыкальный фестиваль ИРИДА. Считаю любую поддержку со стороны партнеров величайшим подвигом.

Ежегодно, проводя кинофестиваль поочередно в Лондоне и Сочи, мы всегда стараемся привнести в его программу что-то новое, подчерпнутое из культуры, искусства, а также традиций России и Великобритании, пытаясь тем самым расширить границы международного культурного сотрудничества.

В этом и заключается наш путь развития в качестве российско-британского фестиваля – делать наше мероприятие для жителей и гостей Сочи, и работать со всеми профессионалами, с которыми мы создаем нашу историю».

Алексей Копайгородский, мэр г. Сочи: «Для Сочи большая честь уже в пятый раз принимать у себя Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии SIFFA! Мы очень рады что, добрые традиции не нарушаются, несмотря ни на что, и это значимое культурное событие вновь пройдет в Сочи.

Кинофестиваль развивается и развивает туризм в нашем городе. Отрадно, что смотр смог стать привлекательным и доступным для туризма.

В этом году при поддержке Фонда культуры под знаком Ириды состоится и музыкальный фестиваль, который покажет все многообразие культур нашей страны и, в частности, региона.

Для Сочи – это весьма символично, ведь в городе проживает свыше 100 национальностей и народностей. Уверен, что VIII Сочинский Международный кинофестиваль и кинопремии SIFFA 2020 и музыкальный фестиваль «Ирида» пройдут на самом высоком уровне, порадуют своих поклонников насыщенной культурной программой и подарят им массу позитивных незабываемых эмоций!»

Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников и будут бесплатными для зрителей.

Аккредитация СМИ и дополнительная информация:

+7 (916) 720 3166, vantomenko@gmail.com (Виктория Антименко)

Официальный сайт фестиваля: http://siffarussuk.com

Instagram: http://www.instagram.com/sochifilmawards

Информационные партнеры фестиваля: Посольство России в Великобритании, Россотрудничество, Timeout, Киноафиша, Ревизор.ру, Русское радио Сочи, Макс фм, Собака.ru Сочи.