Необычная выставка, посвященная искусству знаменитого ювелира Карла Фаберже, открылась в горах Сочи

- Такое место для выставки выбрано не случайно. Известно, что знаменитый ювелир Карл Фаберже родился, жил и работал в Санкт-Петербурге.

Сегодня его имя стало синонимом высшего мастерства в ювелирном искусстве, день рождения мастера даже отмечается как профессиональный праздник.

Наша экспозиция демонстрирует шедевры дома Фаберже, его работы без преувеличения можно назвать символами России, - рассказывает куратор выставки Ксения Филимонова.