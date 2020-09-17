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Необычная выставка, посвященная искусству знаменитого ювелира Карла Фаберже, открылась в горах Сочи

Она расположена в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» горного курорта «Роза Хутор» в павильоне Санкт-Петербург, который воссоздает аристократическую атмосферу города на Неве.

- Такое место для выставки выбрано не случайно. Известно, что знаменитый ювелир Карл Фаберже родился, жил и работал в Санкт-Петербурге.

Сегодня его имя стало синонимом высшего мастерства в ювелирном искусстве, день рождения мастера даже отмечается как профессиональный праздник.

Наша экспозиция демонстрирует шедевры дома Фаберже, его работы без преувеличения можно назвать символами России, - рассказывает куратор выставки Ксения Филимонова. 

Свою самую знаменитую серию – пасхальные яйца - Фаберже выпустил в период с 1885 по 1917 год.

На сегодняшний день известно, что их было 71, из них 52 яйца были созданы для императорской семьи.

Еще два «находились в незавершенном состоянии на момент революции 1917 года, и так и не были подарены.

Работы Фаберже хранятся сейчас в лучших музеях мира и частных коллекциях. Стоимость каждого яйца может достигать 30-ти миллионов долларов.

- На нашей выставке 15 точных копий яиц Фаберже, это творения целой команды высокопрофессиональных ювелиров. Например, у нас есть экспонат – «Коронационное» яйцо Фаберже.

Оно создавалось в честь коронации Николая II и было преподнесено в качестве подарка его супруге, императрице Александре Фёдоровне в 1897 году. 

Внутри этого яйца на белой бархатной подложке размещается миниатюрная копия императорской кареты Екатерины II, участвовавшей в коронационной процессии 1793 года. Ее длина менее 10 миллиметров, - говорит Ксения Филимонова. 

Среди экспонатов выставки есть и копия первого пасхального яйца фирмы Фаберже – яйцо «Курочка» было изготовлено  из золота, покрытого слоем матовой эмали для схожести с натуральной яичной скорлупой.

Внутри находится желток, выполненный из матового золота, содержащий разноцветную золотую курочку с рубиновыми глазами. В коллекции представлено и яйцо в виде сосновой шишки, которое хранится в частной коллекции в США.

И конечно, самое нежное произведение Фаберже – пасхальное яйцо «Ландыши», украшенное миниатюрными портретами Николая II и его двух старших дочерей Ольги и Татьяны.

- Над выставкой, посвященной великой династии ювелиров России, мы работали в течение двух лет.

Помимо точных копий работ Фаберже, можно познакомиться с историей семьи и полным описанием всех произведений мастера.

Для гостей организуются бесплатные экскурсии, - отметила куратор выставки Ксения Филимонова. 

 

Выставка «Фаберже» в культурном центре «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» открыта ежедневно. Посетить ее можно с 11:00 до 19:00.

Ирина Сизова

Artem,
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