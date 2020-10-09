Участников ждет больше 100 научно-популярных мероприятий, лекции академиков РАН и нобелевских лауреатов.
Фестиваль науки пройдет в сочинском центре «Сириус». Мероприятие состоится 10 и 11 октября
Участие в фестивале для юных сочинцев, их родителей, педагогов и гостей города – бесплатное.
В эти два фестивальных дня «Сириус» соберет выдающийся интернациональный состав ученых.
В рамках онлайн-лектория выступят пять лауреатов Нобелевской премии, а российские ученые с мировыми именами прочитают лекции для широкой аудитории о космосе, природе материи, лечении COVID-19, фотонике, робототехнике и крупнейших научных проектах в области физики и высоких технологий.
Одними из самых зрелищных событий фестиваля станут научное шоу братьев Сайенс и квесты
В химическом квесте «АНТИВИРУС» школьникам предстоит найти рецепт лечебной сыворотки Счастья, которая поможет избавиться от нового вируса ПН1010. Участники физического квеста «Космическое агентство СИРИУС» отправятся покорят космос.
На межпланетной станции «Сириус» юные ученые пройдут профессиональную подготовку для работы в космическом агентстве.
Их ожидает много открытий, работа с криогенной станцией, Тесла-генератором, эксперименты в лазерной лаборатории.
Молодым исследователям космоса предстоит сдать экзамен и установить связь с инопланетными цивилизациями.
- Программа мероприятия объединит фестиваль дополнительного образования лицея «Сириус» и XV Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.
Каждый участник сможет познакомиться с лицеем, побывать на интерактивных экскурсиях, поучаствовать в научных экспериментах и стать зрителем научного шоу, - сообщают в пресс-службе центра «Сириус».
В Парке науки и искусства «Сириус» участники смогут познакомиться с концепцией «Умного города», побывать в мастерских прототипирования, керамики, принять участие в химических и физических шоу, узнать, как работает атомный реактор, познакомиться с орбитальным кораблем «Буран» – полноразмерным макетом многоразового орбитального корабля, использовавшимся для реальных наземных испытаний.
Гостям предложат обширную программу из мастер-классов по самым разным направлениям: научные эксперименты, спидкубинг, турниры роботов, литературные батлы, электротехника, ориентирование на местности, краеведение, психология, журналистика – больше 100 разных мероприятий.
- Дополнительное образование напрямую касается двух направлений национального проекта “Образование” – “Успех каждого ребенка” и “Социальная активность”, – отмечает директор лицея «Сириус» Алексей Карпухин.
– В лицее мы выстроили систему дополнительных занятий, которые значительно расширяют образовательные перспективы учащихся, открывают возможности для самореализации и развития талантов каждого ребенка, помогают сделать выбор профессии и интересно, с пользой провести свободное время».
Мастер-классы как нельзя лучше представляют все разнообразие программ дополнительного образования лицея центра «Сириус».
Сегодня это 40 модулей. Среди углубленных курсов – экспериментальная химия, олимпиадная математика и русский язык, история и политика, экоклуб, теория музыки, финансовая грамотность.
Ирина СИЗОВА.
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