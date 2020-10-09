Фестиваль науки пройдет в сочинском центре «Сириус». Мероприятие состоится 10 и 11 октября

На межпланетной станции «Сириус» юные ученые пройдут профессиональную подготовку для работы в космическом агентстве.

Их ожидает много открытий, работа с криогенной станцией, Тесла-генератором, эксперименты в лазерной лаборатории.

Молодым исследователям космоса предстоит сдать экзамен и установить связь с инопланетными цивилизациями.

- Программа мероприятия объединит фестиваль дополнительного образования лицея «Сириус» и XV Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

Каждый участник сможет познакомиться с лицеем, побывать на интерактивных экскурсиях, поучаствовать в научных экспериментах и стать зрителем научного шоу, - сообщают в пресс-службе центра «Сириус».

В Парке науки и искусства «Сириус» участники смогут познакомиться с концепцией «Умного города», побывать в мастерских прототипирования, керамики, принять участие в химических и физических шоу, узнать, как работает атомный реактор, познакомиться с орбитальным кораблем «Буран» – полноразмерным макетом многоразового орбитального корабля, использовавшимся для реальных наземных испытаний.

Гостям предложат обширную программу из мастер-классов по самым разным направлениям: научные эксперименты, спидкубинг, турниры роботов, литературные батлы, электротехника, ориентирование на местности, краеведение, психология, журналистика – больше 100 разных мероприятий.

- Дополнительное образование напрямую касается двух направлений национального проекта “Образование” – “Успех каждого ребенка” и “Социальная активность”, – отмечает директор лицея «Сириус» Алексей Карпухин.

– В лицее мы выстроили систему дополнительных занятий, которые значительно расширяют образовательные перспективы учащихся, открывают возможности для самореализации и развития талантов каждого ребенка, помогают сделать выбор профессии и интересно, с пользой провести свободное время».

Мастер-классы как нельзя лучше представляют все разнообразие программ дополнительного образования лицея центра «Сириус».

Сегодня это 40 модулей. Среди углубленных курсов – экспериментальная химия, олимпиадная математика и русский язык, история и политика, экоклуб, теория музыки, финансовая грамотность.

Ирина СИЗОВА.