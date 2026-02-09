Вторая жизнь «Фрегата»: курортная классика в новом ритме

Для прибрежной линии это редкий и показательный случай: здесь не стали стирать прошлое, а аккуратно его переосмыслили. Сохранили «место силы» курортной классики и дополнили его актуальной архитектурой, понятным сервисом и спокойным, современным ритмом жизни.

У отеля — собственный хвойный парк, где по веткам по-прежнему скачут белки, подогреваемый бассейн под открытым небом, детская комната и конференц-залы для MICE-встреч и рабочих сессий у моря. В пяти минутах пешком — океанариум и вся инфраструктура Курортного городка, поэтому день легко складывается из прогулок к воде, занятий и развлечений для детей и вечернего заплыва в тёплом бассейне.