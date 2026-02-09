Вторая жизнь «Фрегата»: курортная классика в новом ритме

Этим летом в Курортном городке Адлера открывается отель, в очертаниях которого легко узнать знакомое с детства здание. Бывший санаторий «Фрегат» пережил бережную реновацию и вернулся к морю уже в новом качестве — как LAVICON HOTEL FREGAT, современный 15-этажный курортный отель категории 4* всего в 200 метрах от побережья.
Для прибрежной линии это редкий и показательный случай: здесь не стали стирать прошлое, а аккуратно его переосмыслили. Сохранили «место силы» курортной классики и дополнили его актуальной архитектурой, понятным сервисом и спокойным, современным ритмом жизни.
У отеля — собственный хвойный парк, где по веткам по-прежнему скачут белки, подогреваемый бассейн под открытым небом, детская комната и конференц-залы для MICE-встреч и рабочих сессий у моря. В пяти минутах пешком — океанариум и вся инфраструктура Курортного городка, поэтому день легко складывается из прогулок к воде, занятий и развлечений для детей и вечернего заплыва в тёплом бассейне.
При этом LAVICON HOTEL FREGAT — не про демонстративную роскошь, а про разумный комфорт. Понятный формат и доступная ценовая политика делают возвращение сюда не импульсом, а вполне реалистичным планом.
Отель работает сразу на несколько сценариев: семейный отпуск, короткий уикенд у моря, деловая поездка с переговорами днём и поздним ужином уже в статусе «оффлайн». По сути, это взрослая версия тех самых каникул у моря — с балконом, видом на зелёный парк, океанариумом в пешей доступности и ощущением, что комфортный южный отдых снова стал достижимым, а не разовым проектом.
