Загадочный металлический монумент, обнаруженный в пустыне, исчез

Объект обнаружили офицеры из Департамента общественной безопасности.

Трехметровый монолит было видно с воздуха.

Пилот вертолёта Бретёров Хатчингс рассказал :"Я предполагаю, что это какой-то художник новой волны или что-то в этом роде"

Трехметровый обелиск и правда напоминает стиль художника-минималиста Джона Маккракена, который жил в соседнем штате Нью-Мексико, однако он умер в 2011 году.

Сейчас местонахождения монумента неизвестно. Кто и как убрал таинственный монумент остается загадкой.