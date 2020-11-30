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Загадочный металлический монумент, обнаруженный в пустыне, исчез

На прошлой неделе новость про "инопланетный" обелиск, внезапно появившийся в пустыне штата Юта и напоминающий кадр из фильма "Космическая Одиссея", наделала много шума среди обывателей, строивших самые фантастические догадки.

Объект обнаружили офицеры из Департамента общественной безопасности. 

Трехметровый монолит было видно с воздуха. 

Пилот вертолёта Бретёров Хатчингс рассказал :"Я предполагаю, что это какой-то художник новой волны или что-то в этом роде" 

Трехметровый обелиск  и правда напоминает стиль художника-минималиста Джона Маккракена, который жил в соседнем штате Нью-Мексико, однако он умер в 2011 году. 

Сейчас местонахождения монумента неизвестно. Кто и как убрал таинственный монумент остается загадкой. 

Местный житель, Спенсер Оуэн, приехал на место событий и обнаружил, что вместо обелиска остался его треугольный фрагмент. 

Многие продолжают настаивать на мнении, что монумент имел космическое происхождение, но есть и скептики, которые считают все это чьей-то умело спланированной акцией, с целью привлечения внимания и "хайпа" 

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