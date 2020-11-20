Соглашение о развитии горных туристических территорий подписано в Сочи

- На протяжении нескольких лет мы видим, как наши горнолыжные курорты, развиваются и привлекают туристов.

Каждый делал эту работу качественно, но по отдельности.

При этом, давно известно, что максимального развития можно добиться только совместными усилиями.

Реализация соглашения поможет обеспечить эффективное взаимодействие всех сторон для установления партнёрских отношений и формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, – сказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Предложение о создании единой концепции развития горно-туристского кластера было озвучено в начале ноября на заседании Совета при главе города Сочи.

Основная цель соглашения – развитие и популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.

- Я считаю, что это очень позитивный момент, когда можно формализовать давно сложившиеся отношения.

Мы, курорт «Роза Хутор», всегда придерживаемся стратегии тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Администрацией города, Сочинским нацпарком, Кавказским заповедником и нашими коллегами.

Полагаю, что такое соглашение простимулирует новые идеи для совместных проектов, которые будут способствовать развитию региона, его туристического потенциала, повышению качества услуг, а значит и комфорта для наших гостей, - отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

В соответствии с подписанным сегодня соглашением планируется также разработка единого мастер-плана развития пешеходного туризма, в горах Красной Поляны появится больше туристических маршрутов.

– В соглашении прописана помощь сторон друг другу под эгидой города. В этом большая помощь мэра Алексея Сергеевича Копайгородского. В соответствии с соглашением на въездных воротах курорта будет создан совместный визит-центр.

Гостям города сразу будет понятно, что мы работаем вместе, чтобы создать для них комфортные условия для отдыха, – сказал директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Павел Хоценко.

Одним из обязательных условий реализации соглашения станет выполнение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.

– Нам необходимо в первую очередь сохранять природу.

Реки, которые протекают в Сочи, сочинские горы – все это особо охраняемая природная территория, поэтому для нас важно сохранить баланс – не только развитие туризма, но и экологическое просвещение, – подчеркнулдиректор ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник» Сергей Шевелев.

Для реализации соглашения будет разработана дорожая карта, рассчитаная до конца 2023 года.