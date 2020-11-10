Киберполигон для молодых специалистов построят в сочинском центре для одаренных детей «Сириус»

Киберполигон — один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году.

Он представляет собой виртуальную копию инфраструктуры компаний различных отраслей и позволяет отрабатывать практические навыки по быстрому выявлению и предотвращению кибератак.

Киберполигон идеально подходит для проведения киберучений и стресс-тестов информационных систем, программного обеспечения.

Особенно это актуально для отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение, таких как электроэнергетика, транспорт, связь, оборонно-промышленный комплекс.

- Обеспечение безопасности в киберпространстве важно для каждого отдельного человека и национальных интересов страны в целом.

Необходима системная и комплексная подготовка кадров, конкурентных в этой области.

В “Сириусе” мы формируем уникальную среду, где объединяем талантливых школьников и студентов с ведущими отраслевыми компаниями в работе на передовом оборудовании, чтобы совместными усилиями обеспечить поиск ответов на большие вызовы научно-технологического развития России», — подчеркнула руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Опорный пункт киберполигона в Научно-технологическом университете «Сириус» будет включать специализированную инфраструктуру и образовательные программы.

Это позволит развивать таланты и усиливать практическую подготовку студентов профильных кафедр российских вузов.

Пользоваться киберполигоном смогут и школьники профильных программ образовательного центра «Сириус».

Планируется, что специалисты «Ростелекома» также будут участвовать в образовательном процессе и выступят для ребят наставниками.

Помимо Сочи опорные центры киберполигона будут созданы в Москве и Владивостоке.

Ирина Сизова