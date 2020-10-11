Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" вернется в Сочи в 2021 году

По его словам, главный песенный фестиваль с большой вероятностью вернется на курорт. В 2020 году "Новую волну" планировали провести в Казани, поводом стало столетний юбилей Татарстана, но мероприятие отменили из-за пандемии.

"Пока мы были в Юрмале, она получала бесплатную, сумасшедшую рекламу своего курорта. В Казани, я думаю, получилось бы не менее шумно.

И вызвало бы интерес и приезд туристов", — сообщил Игорь Крутой в интервью программе "Алена, блин!".