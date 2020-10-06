На Курорте Красная Поляна наблюдают за осенней миграцией птиц

Орнитологи называют этот период одним из лучших для бёрдвотчинга и рекомендуют захватить с собой в горы бинокль, а также набратьсятерпения в ожидании стай перелётных птиц.

Кавказский хребет для птиц – серьёзное препятствие из-за высоких горных вершин. Птицы преодолевают его через перевалы, придерживаясь долин горных рек.

«Курорт Красная Поляна идеально подходит для наблюдения за птицами, поскольку именно с Поляны 2200, а именно с панорамной площадки 360°, открывается вид на Колхидскиеворота между горами Чугуш и Фишт, и долину реки Мзымта. Именно эти участки являются традиционными маршрутами для миграции птиц», – отмечает генеральный директор Курорта Красная Поляна Андрей Круковский.

Сейчас над курортом идёт пролёт хищных птиц, таких как канюки, осоеды и другие виды орлов и ястребов. Как правило, птицы летят параллельно Чёрному морю над хребтом Аибга.

Время, которое занимает у них перелёт,зависит от погодных условий и физиологических особенностей вида.

Как комментирует Пётр Тильба,ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка, перед перелётом птицы впадают в «миграционное состояние», что увеличивает их двигательную активность.

«Главный источник энергии для птиц – это запасыподкожного жира.

Они могут быть голодными в течение суток или двух и совершать перелёт без посадок и без питания.

Если птицы выбились из сил, они могут от трех до пяти дней сидеть на одном месте и набираться энергии», – замечает Пётр Тильба.