В небе над хребтом Аибга, на склонах которого расположен Курорт Красная Поляна, можно наблюдать массовый пролёт птиц, которые направляются зимовать в страны Азии, Центральной и Южной Африки.
На Курорте Красная Поляна наблюдают за осенней миграцией птиц
Орнитологи называют этот период одним из лучших для бёрдвотчинга и рекомендуют захватить с собой в горы бинокль, а также набратьсятерпения в ожидании стай перелётных птиц.
Кавказский хребет для птиц – серьёзное препятствие из-за высоких горных вершин. Птицы преодолевают его через перевалы, придерживаясь долин горных рек.
«Курорт Красная Поляна идеально подходит для наблюдения за птицами, поскольку именно с Поляны 2200, а именно с панорамной площадки 360°, открывается вид на Колхидскиеворота между горами Чугуш и Фишт, и долину реки Мзымта. Именно эти участки являются традиционными маршрутами для миграции птиц», – отмечает генеральный директор Курорта Красная Поляна Андрей Круковский.
Сейчас над курортом идёт пролёт хищных птиц, таких как канюки, осоеды и другие виды орлов и ястребов. Как правило, птицы летят параллельно Чёрному морю над хребтом Аибга.
Время, которое занимает у них перелёт,зависит от погодных условий и физиологических особенностей вида.
Как комментирует Пётр Тильба,ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка, перед перелётом птицы впадают в «миграционное состояние», что увеличивает их двигательную активность.
«Главный источник энергии для птиц – это запасыподкожного жира.
Они могут быть голодными в течение суток или двух и совершать перелёт без посадок и без питания.
Если птицы выбились из сил, они могут от трех до пяти дней сидеть на одном месте и набираться энергии», – замечает Пётр Тильба.
Вместе с гостями курорта за перелётными птицами наблюдают и ученые.
Они изучают виды и пути их миграции для того, чтобы понять, как сохранить редкие виды птиц, ведь многие из них занесены в Красную книгу.
Оценка численности птиц важна для понимания общих закономерностей миграций и природных изменений, происходящих на нашей планете. В минувшие выходные состоялся Всемирный Евразийский учёт птиц.
Вместе с учеными орнитологи-любители и волонтёры принимали участие в необычном флешмобе, целью которого был подсчет всех замеченных птиц от Атлантики до Тихого океана. Познакомиться с его результатами можно на сайте EuroBirdwatch-2020.
Наблюдать за перелётными птицами в небе над Курортом Красная Поляна можно будет до конца октября.
Чтобы подняться на уровень Поляна 2200, необходимо приобрести билеты в кассе курорта или в онлайн-магазине.
Доступ на смотровую площадку с панорамным обзором 360°свободный.
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