Передвижная ветеринарная операционная, произведенная и укомплектованная медицинским оборудованием на заводе ГАЗ, предназначена для стерилизации собак и кошек.
В Краснодарский край приехал ветмобиль «Поводог»
"Новенькая ГАЗель оснащена всем необходимым медицинским оборудованием.
Операции бесплатно проводят квалифицированные ветеринарные врачи.
На процедуру нужно предварительно записаться – заодно вы сможете узнать, как подготовить питомца к стерилизации и как ухаживать за ним после." - говорится на официальной странице приюта в Инстаграм.
По словам сотрудников программы, стерилизация — самый эффективный и гуманный метод регулирования численности безнадзорных животных.
Своевременная стерилизация животных положительно влияет на их здоровье и позволяет спасти от истребления их потомство.
Записаться на приём можно по телефону +7 918 973-33-03
Ветмобиль сейчас находится в Усть-Лабинске, далее машина отправится в Краснодар.
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