В Краснодарский край приехал ветмобиль «Поводог»

"Новенькая ГАЗель оснащена всем необходимым медицинским оборудованием.

Операции бесплатно проводят квалифицированные ветеринарные врачи.

На процедуру нужно предварительно записаться – заодно вы сможете узнать, как подготовить питомца к стерилизации и как ухаживать за ним после." - говорится на официальной странице приюта в Инстаграм.

