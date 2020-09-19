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В Краснодарский край приехал ветмобиль «Поводог»

Передвижная ветеринарная операционная, произведенная и укомплектованная медицинским оборудованием на заводе ГАЗ, предназначена для стерилизации собак и кошек.

"Новенькая ГАЗель оснащена всем необходимым медицинским оборудованием.

Операции бесплатно проводят квалифицированные ветеринарные врачи.

На процедуру нужно предварительно записаться – заодно вы сможете узнать, как подготовить питомца к стерилизации и как ухаживать за ним после." - говорится на официальной странице приюта в Инстаграм.
 

По словам сотрудников программы, стерилизация — самый эффективный и гуманный метод регулирования численности безнадзорных животных.

Своевременная стерилизация животных положительно влияет на их здоровье и позволяет спасти от истребления их потомство.

Записаться на приём можно по телефону +7 918 973-33-03 

Ветмобиль сейчас находится в Усть-Лабинске, далее машина отправится в Краснодар. 


 

Artem,
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