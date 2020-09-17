Его сказочной красоты цветы появляются лишь ночью, а бутоны цветущего растения источают очень тонкий ванильный аромат.
В Сочи появилась «Царица ночи». Так называют один из самых редких в мире кактусов
Разводить его будут в парке «Южные культуры» Кавказского заповедника.
- Селеницереус крупноцветковый - настоящее украшение коллекций цветоводов, однако далеко не каждый возьмется разводить его из-за сложности выращивания и капризности растения к климату и уходу.
Из-за очень длинных, они могут достигать нескольких метров, побегов, кактусу сложно найти подходящее помещение.
Однако потраченные усилия - вырастить этот экзот - того стоят.
Например, в ботаническом саду Санкт-Петербурга произрастает сразу несколько видов селеницереуса.
Разведением этих экзотических кактусов там занимаются уже долгие годы, а самому старому селеницереусу уже порядка 200 лет, - рассказали в Кавказском заповеднике.
Отросток от этого материнского дерева около 40 лет назад и взял житель города Сочи Сурен Григорян.
Вырастил свою “Царицу ночи”, а этим летом передал несколько отростков для разведения специалистам парка “Южные культуры”.
В парке уникальному кактусу уже создали тепличные условия –«Царица ночи» любит тепло, не переносит ветра и понижения температуры.
Если климат и влажность в парке окажутся подходящими для роста, то первое цветение селеницереуса можно будет увидеть уже через три года.
Ирина Сизова
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