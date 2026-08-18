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Рецепт южного бургера от Алексея Гребенкина

За огнем, на котором готовят бургеры и лангустины, в аккаунте гастрономического проекта «АЛЬБА» можно наблюдать вечно. А можно перейти от наблюдения к практике и по старой дружбе получить рецепт от основателя Алексея Гребенкина — чтобы решить проблему барбекю-вечеринок раз и навсегда. 

Ингредиенты:

  • Котлета из мраморной говядины
  • «Праймбиф» — 1 штука
  • Булка бриошь — 1 штука
  • Сыр чеддер — 50 граммов
  • Соус «Гриль Heinz» — 30 граммов
  • Маринованные огурчики — 20 граммов

С утреннего рынка:

  • Розовый томат — 100 граммов
  • Кинза — 5 граммов

Для соуса:

  • Петрушка — 50 граммов
  • Грецкий орех — 15 граммов
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Пармезан — 15 граммов
  • Лимон — 1 штука
  • Оливковое масло — 100–150 мл
  • Морская соль — 3 грамма

Приготовление 

Песто:
Отправьте в блендер петрушку, чеснок, грецкий орех, сок лимона, пармезан и оливковое масло, а затем перебейте до нужной вам текстуры.

Бургер:

  1. Котлету немного придавите, посолите, поперчите и обжарьте на гриле по две минуты с каждой стороны.
  2. На второй стороне выложите сверху сыр, чтобы он расплавился.
  3. Разрезанную булку также обжарьте с внутренней стороны до легкого золотистого цвета.
  4. Собирайте снизу вверх в следующем порядке: песто, котлета с сыром, кольцо помидора, соленый огурец, кинза, соус гриль.

Получается сочный, летний и чисто наш — сочинский бургер!

Материал из номера:
Сочи Собака Ru Июнь 2026

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