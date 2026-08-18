Рецепт южного бургера от Алексея Гребенкина

За огнем, на котором готовят бургеры и лангустины, в аккаунте гастрономического проекта «АЛЬБА» можно наблюдать вечно. А можно перейти от наблюдения к практике и по старой дружбе получить рецепт от основателя Алексея Гребенкина — чтобы решить проблему барбекю-вечеринок раз и навсегда.