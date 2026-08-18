Рецепт южного бургера от Алексея Гребенкина

За огнем, на котором готовят бургеры и лангустины, в аккаунте гастрономического проекта «АЛЬБА» можно наблюдать вечно. А можно перейти от наблюдения к практике и по старой дружбе получить рецепт от основателя Алексея Гребенкина — чтобы решить проблему барбекю-вечеринок раз и навсегда.
Ингредиенты:
- Котлета из мраморной говядины
- «Праймбиф» — 1 штука
- Булка бриошь — 1 штука
- Сыр чеддер — 50 граммов
- Соус «Гриль Heinz» — 30 граммов
- Маринованные огурчики — 20 граммов
С утреннего рынка:
- Розовый томат — 100 граммов
- Кинза — 5 граммов
Для соуса:
- Петрушка — 50 граммов
- Грецкий орех — 15 граммов
- Чеснок — 1 зубчик
- Пармезан — 15 граммов
- Лимон — 1 штука
- Оливковое масло — 100–150 мл
- Морская соль — 3 грамма
Приготовление
Песто:
Отправьте в блендер петрушку, чеснок, грецкий орех, сок лимона, пармезан и оливковое масло, а затем перебейте до нужной вам текстуры.
Бургер:
- Котлету немного придавите, посолите, поперчите и обжарьте на гриле по две минуты с каждой стороны.
- На второй стороне выложите сверху сыр, чтобы он расплавился.
- Разрезанную булку также обжарьте с внутренней стороны до легкого золотистого цвета.
- Собирайте снизу вверх в следующем порядке: песто, котлета с сыром, кольцо помидора, соленый огурец, кинза, соус гриль.
Получается сочный, летний и чисто наш — сочинский бургер!
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