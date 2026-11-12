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В премии «Что Где Есть в Сочи» появилась номинация «Лучший ресторан Fine Dining»

После завершения приема заявок оргкомитет ресторанной премии «Что Где Есть в Сочи» выделил рестораны высокой кухни в отдельную номинацию. Решение позволит оценивать заведения с учетом их формата — у ресторана fine dining и демократичного проекта разные задачи, подход к кухне и модель сервиса.

К участию в номинации «Лучший ресторан Fine Dining» допускаются заведения с авторской гастрономической концепцией, кухней под руководством известного шефа, средним чеком от 5000 рублей, премиальным сервисом и атмосферой, которая поддерживает замысел ресторана. В таких проектах почерк шефа считывается в выборе продуктов, техниках и подаче, а работа команды зала помогает раскрыть идею кухни.

В этом сезоне оргкомитет автоматически включит в новую категорию рестораны, которые уже подали заявки в номинации премии «Что Где Есть в Сочи» и соответствуют критериям fine dining. Общая номинация остается открытой для всех участников. Рестораны высокой кухни могут претендовать на обе награды одновременно. По правилам премии участие в каждой номинации оформляется отдельной заявкой.

Победителя в новой категории определит экспертное жюри премии. В этой номинации народное голосование не предусмотрено. Эксперты оценят кухню, концепцию, сервис и вклад ресторана в гастрономическую культуру Сочи.

Благодарим участников за доверие к премии. Надеемся, что новая номинация поможет гостям открыть для себя сочинские рестораны высокой кухни, а профессиональному сообществу — отметить команды, которые развивают этот формат в городе.

Оргкомитет премии «Что Где Есть в Сочи»

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