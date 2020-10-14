Ночь Культуры в D.O.M.: гастроли Антона Коробова и Kultura Bar (Москва)

Новый бар ресторанного комплекса D.O.M. продолжает сезон модных гест бартендингов.
16 и 17 октября у него в гостях шеф-бармен концептуального московского Kultura Bar Антон Коробов и его оригинальная коллекция коктейлей.
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Новый бар ресторанного комплекса D.O.M. продолжает сезон модных гест бартендингов.
16 и 17 октября у него в гостях шеф-бармен концептуального московского Kultura Bar Антон Коробов и его оригинальная коллекция коктейлей.
Команда Kultura Bar демонстрирует свой собственный уникальный подход к барной культуре.
Они не просто смешивают напитки, каждый коктейль – повод рассказать историю его создания, его создателей и даже бокала, в котором он подается.
Так и рождается культура – культура пития и культура коктейльной беседы. Увлекательная, местами захватывающая, а иногда и провокационная.
Антон Коробов (экс- Ugolek, Leveldva) привезет в Сочи пять коктейлей и еще больше удивительных историй.
Начать дегустацию стоит с визитной карточки KulturaBar – «Бабушки Надэ».
Нежно-фиалковый микс из игристого вина и джина с кордиалом на чае саган дайля и тайской клитории – это и про душевные бабушкины чаепития, и про первый бокал шампанского, выпитый за семейным столом, и про ностальгию. Современная авторская версия знаменитого «френча» у каждого вызывает свои вполне конкретные чувства и эмоции.
Еще один коктейль с похожим настроением – «Белые японские тапочки» - твист на знаменитую «Японскую туфельку»: изящный бокал флюте с японским дынным ликером, куантро, лаймовым соком и немецким игристым зект.
Тем, кто уже начал готовиться к зиме, обязательно стоит попробовать крепкий и душистый «Норд панч» с водкой на северных ягодах, яблочным бурбоном, абрикосовым ликером на бренди и розовым вином.
Или практически рождественский «Марципано» с миндальными нотками ликера дизаронне, хвойным ароматом джина, свежестью и сладостью маракуйи.
А знакомство с дерзким коктейлем «Кохонес» лучше начать с перевода его названия… Вечер, проведенный с «Культурой», скучным не будет!
Норд панч 480 ₽
Сауэр с насыщенным яблочно-ягодным вкусом и винной свежестью
Марципано 580 ₽
Яркий ореховый вкус с цитрусовой горчинкой и тропической основой
Белые японские тапочки 580 ₽
Легкий коктейль с фруктовым вкусом и игристым цитрусовым послевкусием
Бабушка Надэ 480 ₽
Напиток на игристом с ярким чайным вкусом саган-дайля и джином
Кохонес 480 ₽
Плотный насыщенный вкус трав и специй на основе ржаного виски
г. Сочи, ул. Несебрская, 1а. ТГ Grand Marina
+7 862 220 01 11
+7 938 444 02 02
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