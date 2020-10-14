Ночь Культуры в D.O.M.: гастроли Антона Коробова и Kultura Bar (Москва)

Команда Kultura Bar демонстрирует свой собственный уникальный подход к барной культуре.

Они не просто смешивают напитки, каждый коктейль – повод рассказать историю его создания, его создателей и даже бокала, в котором он подается.

Так и рождается культура – культура пития и культура коктейльной беседы. Увлекательная, местами захватывающая, а иногда и провокационная.

Антон Коробов (экс- Ugolek, Leveldva) привезет в Сочи пять коктейлей и еще больше удивительных историй.

Начать дегустацию стоит с визитной карточки KulturaBar – «Бабушки Надэ».