В Сочи пройдет «Фестиваль Южной Кухни»

Генеральном партнером фестиваля выступает бренд The Singleton с платформой The Singleton Tastes, которая объединяет разные регионы и города с целью развития общей гастрономической культуры и знакомства публики с концепцией «фудпейринга».

Мастерство шефов, их энергия и страсть, которую они вкладывают в понятие еды, станет прекрасным опытом для всех любителей гастрономии в рамках Фестиваля Южной Кухни.