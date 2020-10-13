С 17 октября по 14 ноября в трех главных южных городах России — Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону пройдет первый региональный фестиваль локальной гастрономии — «Фестиваль Южной Кухни» при поддержке гастрономической платформы The Singleton Tastes.
В Сочи пройдет «Фестиваль Южной Кухни»
Участниками фестиваля станут порядка 35 заведений, которые на четыре недели представят вниманию своих гостей гастрономические сеты с использованием местных продуктов и специалитетов в сопровождении гастрономического односолодового виски из самого сердца Шотландии в формате «фудпейринг».
Южный регион нашей страны поистине уникален своими локальными продуктами, не зря его называют «житницей России».
Регион богат местными морепродуктами, корнеплодами, фруктами, травами и прочими специалитетами, идеально вписывающимися в идею русской гастрономии.
Поэтому миссия «Фестиваля Южной Кухни» — напомнить жителям и показать туристам эту уникальность, дать возможность посетителям ресторанов попробовать сразу несколько авторских локальных блюд в формате сета от шеф-повара по фиксированной цене, а шеф-поварам показать свой креатив и творческий подход.
Организаторами проекта выступают маркетинговое агентство GASTRONOMICA и коммуникационное агентство «АППЕТИТНЫЙ МАРКЕТИНГ».
Цена фестивального сета в любом из ресторанов-участников — 1200 рублей.
Сет включает в себя 4 подачи: три основных блюда и десерт.
К каждому сету за дополнительную фиксированную сумму в 300 рублей полагается на выбор либо коктейль, либо дегустационная порция виски.
Каждое из блюд сета в обязательном порядке включает в себя какой-либо локальный продукт, с целью показать гостям его гастрономичность.
Генеральном партнером фестиваля выступает бренд The Singleton с платформой The Singleton Tastes, которая объединяет разные регионы и города с целью развития общей гастрономической культуры и знакомства публики с концепцией «фудпейринга».
Мастерство шефов, их энергия и страсть, которую они вкладывают в понятие еды, станет прекрасным опытом для всех любителей гастрономии в рамках Фестиваля Южной Кухни.
Концепция The Singleton основана на простоте вкуса во всех его проявлениях, будь то душевные вечеринки или вкусная еда, поэтому этот виски идеален не только в чистом виде и коктейлях, но и в формате сопровождения к гастрономическим сетам фестиваля.
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