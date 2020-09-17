Stay at D.O.M. Гастроли Василия Жеглова в новом баре

Гости D.O.M. начнут знакомиться с творчеством Василия Жеглова заранее.

Уже со среды в ресторане, в баре, в летнем кафе и на террасе можно будет попробовать его фирменные настойки, сделанные на сезонных южных продуктах.

Джин на айве, ром на копченой груше, бурбон на свекле и регане, джин на медовых сотах – первая порция в качестве комплимента, дальше по 320 ₽

Рубиновый бурбон Жеглов рекомендует закусывать местным твердым козьим сыром, осенний айвовый джин отлично будет сочетаться с твердым и соленым, а копченые нотки грушевого рома отлично подчеркнет домашняя брезаола от шеф-повара D.O.M.