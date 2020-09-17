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Stay at D.O.M. Гастроли Василия Жеглова в новом баре

18 и 19 сентября – новый бар на третьем этаже ресторанного комплекса D.O.M. открывает сезон гест-бартендингов.

Первым приглашенным барменом станет один из самых известных российских миксологов Василий Жеглов.

Концепт-шеф модного барного пространства BlaBlaBar, создатель концептуального бара Nitro, шеф-бармен Community Moscow Василий Жеглов – сегодня один из самых востребованных миксологов столицы.

Он запускает самые многообещающие проекты сезона - Touch Moscow и Соль, а в его арсенале коллаборации с лучшими рестораторами: Александром Раппопортом (Китайская грамота и Black Thai), Тахиром Холикбердиевым (Южане), Сергеем Минаевым (Dухless) и другими.

Гости D.O.M. начнут знакомиться с творчеством Василия Жеглова заранее.

Уже со среды в ресторане, в баре, в летнем кафе и на террасе можно будет попробовать его фирменные настойки, сделанные на сезонных южных продуктах.

Джин на айве, ром на копченой груше, бурбон на свекле и регане, джин на медовых сотах – первая порция в качестве комплимента, дальше по 320 ₽

Рубиновый бурбон Жеглов рекомендует закусывать местным твердым козьим сыром, осенний айвовый джин отлично будет сочетаться с твердым и соленым, а копченые нотки грушевого рома отлично подчеркнет домашняя брезаола от шеф-повара D.O.M.

  • «Перец и бузина»

Эти же настойки в пятницу и субботу лягут в основу авторской коллекции южных коктейлей.

«Груша и дым» - на грушевом роме со сладким вермутом, травяным ликером и хересом. «Айва и лайм» - на айвовым джине с летними нотками апероля и гуавы.

«Свекла и имбирь» - бурбон, приготовленный сувид с реганом и свеклой, с имбирным пивом и ликером с экстрактом перца чили, кардамона и корицы.

И другие миксы с яркими локальными вкусами. С 21.00 и до глубокой ночи 18 и 19 сентября Василий Жеглов будет сам смешивать их за стойкой нового бара D.O.M.

  • «Мед и воск»

Груша и Дым

Ром на Копченой Груше, Аперитив Бональ, Амаро монтенегро, Фернет Бранка, Педро Хименес

Мед и Воск

Джин на медовых сотах, Лилле Блан, пчелиная пыльца, таволга, бузина, лимон, грейпфрут, островной виски

Свекла и Имбирь

Бурбон на регане и свекле, Чили Ликер Мангалор, лемонграсс, сок лайма, имбирное пиво

Айва и Лайм

Джин на айве, апероль, гуава, лайм, сахар, белок

Болгарский Перец и Бузина

Джин, греческий вермут, кордиал из болгарского перца, ликер бузина, просекко, тоник

Электрический Цветок и Цитрус

Джин, Сюз, Лилле Блан, персик, шардоне, электрические цветы, кордиал из цитрусовых

Все коктейли по 480 ₽

г. Сочи, ул. Несебрская, 1а. ТГ Grand Marina 

dom-restaurant.ru

+7 862 220 01 11

+7 938 444 02 02 

 

Artem,
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