19 сентября в "Руки ВВерх бар OpenAir" на крыше комплекса "Гастропорт" состоится сольный концерт Михаила Жукова с лучшими хитами  группы "Руки вверх!"

Артист, покоривший концертами площадки Европейских, Российских и городов бывшего СССР.

Услышим всё!

И то, что имеет отношение к "Рукам...", и то, что можно отнести исключительно к сольному творчеству.

"Не заправлена кровать", "Зая", "Кто создал тебя такую", "Снег", "Молитва"... песен, с неизменной энергетикой и вспышками света от стробоскопа.

Его концерты - незабываемое шоу, возвращение в нашу юность и молодость, на лучшие дискотеки, где гремели песни группы "Руки вверх"!

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Руки Вверх Бар Open Air, крыша Гастропорта, Несебрская 1б