Михаил Жуков - Младший брат солиста легендарной группы "Руки вверх" Сергея Жукова, соавтор и исполнитель песен: "Чужие Губы", "Ты Моё Море", "18 мне уже", "Он тебя целует" и других хитов!
19 сентября в "Руки ВВерх бар OpenAir" на крыше комплекса "Гастропорт" состоится сольный концерт Михаила Жукова с лучшими хитами группы "Руки вверх!"
Артист, покоривший концертами площадки Европейских, Российских и городов бывшего СССР.
Услышим всё!
И то, что имеет отношение к "Рукам...", и то, что можно отнести исключительно к сольному творчеству.
"Не заправлена кровать", "Зая", "Кто создал тебя такую", "Снег", "Молитва"... песен, с неизменной энергетикой и вспышками света от стробоскопа.
Его концерты - незабываемое шоу, возвращение в нашу юность и молодость, на лучшие дискотеки, где гремели песни группы "Руки вверх"!
Бронируйте стол прямо сейчас: +7 (862) 555 25 05
Руки Вверх Бар Open Air, крыша Гастропорта, Несебрская 1б
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