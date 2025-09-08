Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стартовал СБОР ЗАЯВОК на участие в ресторанной премии "ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В СОЧИ" 2025!

#ЧТОГДЕЕСТЬ в Сочи — ресторанная премия, которую наша редакция проводит уже девятый год подряд!

Премия создана для того, чтобы объединить ресторанную индустрию с ее потребителями: финалистов выбирают не профессионалы отрасли, а гости общепита — те, кто день за днем ходит в рестораны на завтраки, обеды и ужины.

 

СБОР ЗАЯВОК на участие в премии 2025 года открыт!

Если ваше заведение популярное, отличается оригинальностью, у вас вкусно, красиво и уютно — скорее направляйте нам заявки.

Что должно быть в заявке и куда ее отправлять?

1️⃣Заявку отправляйте на почту: BESTREST2025@MAIL.RU

2️⃣ОДНИМ ПИСЬМОМ вы направляете список номинаций, в которых хотите принять участие (редакция может скорректировать представленность ресторана в той или иной номинации по своему усмотрению), обязательно укажите НАЗВАНИЕ вашего ресторана.

3️⃣В письмо нужно приложить 2-3 фотографии вашего заведения на ВАШ выбор (интерьер, блюдо, шеф-повар).

4️⃣В письме важно описать (КРАТКО) ваше заведение, 3-4 предложения, самые главные ваши преимущества, концепцию, местоположение.

13 октября на сайте премии будет опубликован список номинантов — заведения, люди и блюда, отобранные редакцией журнала и компании по вашим рекомендациям и заявкам.

 

 

 

