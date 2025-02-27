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Репортажи

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Как прошло открытие культурного ивент-пространства «Квартира 54»

На открытии нового ивент-пространства «Квартира 54» собрались художники и дизайнеры, принявшие участие в редизайне площадки наравне с агентством «Контент Фактори» и представители креативных индустрий города. 

Вечер вели соавтор новой концепции «Квартиры 54» Данил Гурьянов и Адельфина Буздяк aka режиссер и создательница Tak-To Da School Евгения Шаврова. Гости участвовали в записи подкаста от Ultralive Production, а часть работ художников ушла с молотка на аукционе. 

О том, каким задумали пространство создатели и какие мероприятия здесь планируют проводить, мы писали тут.

Фото: Никита Чунтомов

Информационный обзор редакции. 16+

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