Как прошло открытие культурного ивент-пространства «Квартира 54»

Вечер вели соавтор новой концепции «Квартиры 54» Данил Гурьянов и Адельфина Буздяк aka режиссер и создательница Tak-To Da School Евгения Шаврова. Гости участвовали в записи подкаста от Ultralive Production, а часть работ художников ушла с молотка на аукционе.

О том, каким задумали пространство создатели и какие мероприятия здесь планируют проводить, мы писали тут.