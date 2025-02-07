На месте Sister's Bar откроется пространство, созданное современными художниками

В Перми в феврале планируют открыть «Квартиру 54». Это новое ивент-пространство, которое станет еще и резиденцией современных художников.
«Квартиру 54» планируют разместить на улице Ленина, на том месте, где раньше был Sister's Bar. Редизайном площадки занимались 17 пермских художников, скульпторов, декораторов и дизайнеров. Одну из стен отдали под сменную экспозицию — на ней будут выставлять работы современных авторов. Идея эклектичной концепции принадлежит основателям креативного агентства «Контент Фактори».
«"Квартира 54" задумывалась как универсальное пространство для светских событий, частных торжеств, презентаций и мероприятий художественной интеллигенции (выставки, концерты, театрализованные и поэтические вечера)», — рассказал представитель «Контент Фактори» Данил Гурьянов редакции «Прм.Собака.ru».
Недавно мы рассказывали о том, какие художники участвуют в новом сезоне резиденции MaxArt.
Информационный обзор редакции.
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