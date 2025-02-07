На месте Sister's Bar откроется пространство, созданное современными художниками

«Квартиру 54» планируют разместить на улице Ленина, на том месте, где раньше был Sister's Bar. Редизайном площадки занимались 17 пермских художников, скульпторов, декораторов и дизайнеров. Одну из стен отдали под сменную экспозицию — на ней будут выставлять работы современных авторов. Идея эклектичной концепции принадлежит основателям креативного агентства «Контент Фактори».