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Искусство

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На месте Sister's Bar откроется пространство, созданное современными художниками

В Перми в феврале планируют открыть «Квартиру 54». Это новое ивент-пространство, которое станет еще и резиденцией современных художников.

Данил Гурьянов
Данил Гурьянов
Данил Гурьянов

«Квартиру 54» планируют разместить на улице Ленина, на том месте, где раньше был Sister's Bar. Редизайном площадки занимались 17 пермских художников, скульпторов, декораторов и дизайнеров. Одну из стен отдали под сменную экспозицию — на ней будут выставлять работы современных авторов. Идея эклектичной концепции принадлежит основателям креативного агентства «Контент Фактори».

Данил Гурьянов
Данил Гурьянов

«"Квартира 54" задумывалась как универсальное пространство для светских событий, частных торжеств, презентаций и мероприятий художественной интеллигенции (выставки, концерты, театрализованные и поэтические вечера)», — рассказал представитель «Контент Фактори» Данил Гурьянов редакции «Прм.Собака.ru».

Недавно мы рассказывали о том, какие художники участвуют в новом сезоне резиденции MaxArt.

Информационный обзор редакции.

Люди:
Данил Гурьянов

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