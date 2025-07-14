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Модель из Перми получила титул 1-й Вице-мисс на мировом конкурсе красоты

Уроженка Перми Оксана Алтай заняла второе место на конкурсе красоты Miss Global Universe 2025, который проходил в Сингапуре и Малайзии. За титул она боролась с первыми красавицами из более чем 20-и стран.

Из личного архива Оксаны Алтай

Пермячка продемонстрировала жюри блестящее знание русской культуры и прекрасный уровень владения английским языком. На одном из этапов девушка предстала в костюме, который был создан по мотивам «Лебединого озера».

Оксана сотрудничает с пермским модельным агентством Focus, участницы которого часто представляют Россию на международных конкурсах красоты. Три года назад его директор Оксана Панфилова одержала победу на конкурсе Mrs worldwide.

Пермяки активно заявляют о себе в разных сферах. Недавно мы рассказывали, что актеры из Пермского края Николай Наумов и Ярослав Могильников вошли в каст нового комедийного сериала «Трешка»

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