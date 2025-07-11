Пермские актеры получили роли в новом комедийном сериале «Трешка»

Сериал вернет зрителя в начало века, запомнившееся «Фабрикой звезд», секонд-хендами вместо бутиков и первыми мобильными телефонами.

Коллегами по цеху для уроженцев Пермского края стали Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков, Людмила Юлова, Алла Михеева, Олеся Железняк, Михаил Трухин, Илья Лыков, Евгения Капралова, Галина Петрова и другие актеры.

В проекте принимает участие еще один пермяк — режиссер картины Николай Бурлак, ранее работавший над съемками проектов «Патриот» и «Улица».

В качестве креативного продюсера над производством сериала трудится Алексей Литвиненко, один из создателей нашумевших фильмов «Батя» и «Батя 2. Дед», сценарист культовых сериалов «Патриот», «Интерны», «Счастливы вместе» и др.

«"Трешка"– яркий пример классической семейной комедии. В сериале обязательно найдётся персонаж, в котором каждый узнает себя, или своих родителей, или своего партнера. Когда я читал сценарий, меня не покидало ощущение, что все мое детство автор идеи Катя Колосова сидела где-то за шторой и подсматривала. Настолько узнаваемыми получились все истории и герои», — делится креативный продюсер.

Пермские звезды часто появляются на экранах, участвуя в разных телевизионных проектах. Актер Владимир Селиванов недавно поделился опытом участия в шоу «Большой куш. Бангкок» с супругой Алексой.

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