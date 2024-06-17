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Актриса Зоя Бербер родила сына

Соцсети Зои Бербер

Пермская актриса Зоя Бербер стала мамой во второй раз. У нее вместе с актером Максимом Белобородовым родился сын. Артисты поделились снимками с новорожденным в социальных сетях.

«Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын», — подписала снимок Зоя Бербер. Актер же прокомментировал, что наконец познакомиться лицом к лицу с тем, кто пинал его любимую женщину изнутри.

Напомним, пара раскрыла пол своего общего ребенка в апреле 2024 года. У Зои Бербер есть восьмилетняя дочь Надя. Ее отец – сценарист «Реальных пацанов» Александр Синегузов, с которым ранее актриса была в отношениях.

Информационный обзор редакции.

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