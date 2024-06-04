Катерина Шпица приехала в Пермь учиться

Актриса театра и кино Катерина Шпица прилетела в родной город, чтобы сдать экзамены. Звезда рассказала об этом в социальных сетях и поделилась снимком у чемодана с книгами.

«Настала пора одиноких селфи потому, что сессия. Разбираю чемодан в Перми в конце моего первого учебного дня», – объяснила актриса.

Катерина Шпица учится на заочном отделении в Пермском институте культуры на специальности «артист драматического театра и кино». Она поступила в декабре 2021 года. Это второе образование актрисы, ранее она закончила юридический факультет ПГНИУ.

Кстати, мы рассказывали о том, что Катерина Шпица выступит в Доме актера 13 июня с читкой романа «Все утра мира».

Информационный обзор редакции.