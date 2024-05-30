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Катерина Шпица приедет в Пермь, чтобы читать роман «Все утра мира»

Катерина Шпица/Telegram

Актриса Катерина Шпица приедет в родной город, чтобы выступить в Доме актера. 13 июня она будет участвовать в читке «Все утра мира» (16+).

Роман «Все утра мира» Паскаля Киньяра посвящен мужчине, который живет двумя страстями. Это музыка и его безвременно ушедшая жена. Шпица выступит вместе с Михаилом Шестаковым, Эллой Чудиновой, Фадеем Володиным. Формат читки не предполагает сложных декораций, костюмов, мизансцен – только актеры, создающие характеры персонажей, и воображение зрителей.

Отметим, что Катерина Шпица приезжала в Пермь в апреле. Она была приглашена на конкурс «Юридическая жемчужина России» в качестве специального гостя. А после, как рассказала сама актриса, отправилась с подругой на концерт Сироткина, который как раз выступал в городе.

Информационный обзор редакции.

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