В ближайшее время появится парковка и смотровая площадка «Белые камни» с видом на Басеги. Проектирование уже началось.

В 2026 году дорогу, которая ведет к Каменному городу, расширили: сделали отсыпку для парковки для парковки туристических автобусов. Также отремонтировали дорогу к камню Ветлан, на нее выделяли порядка 13,2 млн рублей.

Информационный обзор редакции.