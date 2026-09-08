Дорогу к камню Ветлан планируют отремонтировать к зиме 2026 года

Ремонт коснется участка дороги от границы города до лестницы на камень Ветлан. Подрядчик должен будет обновить водопропускные сооружения, старые железобетонные трубы заменить на современные гофрированные, убрать пучинистость грунта на некоторых участках. На дороге сделают основание из щебня, укрепят полотно и восстановят покрытие.

На ремонт дороги к камню Ветлан готовы выделить 13,2 млн рублей. Его нужно завершить к декабрю 2026 года.

Напомним, экотропа на Ветлан в 2026 году тоже преображается. На ней установят входные группы, стенды и указатели, обустроят беседки для отдыха. Сама лестница для подъема будет с навесом и железными ступенями.