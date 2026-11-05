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Известно, когда в 2027 году появятся первые рейсы на турецкий курорт

Чартерную программу из Перми в Турцию собираются запустить в конце марта 2027 года. Ее анонсировал лоукостер Southwind Airlines («Южный ветер»).

Shutterstock/Blazej Lyjak

Прямые рейсы из Перми в Анталью уже появились в расписании Большого Савино. Они будут ежедневными. Планируется, что летная программа откроется с 29 марта и продлится до 31 октября 2027 года.

Отметим, что в 2026 году из Перми на турецкий курорт летают «Южный ветер» и «Уральские авиалинии». Летная программа в Анталью завершается в ноябре.

Недавно мы рассказывали о том, что из Перми могут запустить прямые рейсы на Шри-Ланку.

Информационный обзор редакции.

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